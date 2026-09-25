Ein Streetfood-Festival in der Weizer Europa-Allee

Heute sowie am Wochenende gibt es in Weiz internationale Kost: Bei zahlreichen Speisewägen kann man sich durch Burger, Bowls, Waffeln, Weine und viel mehr kosten. Zudem treten zwei Bands auf.

In der Weizer Europa-Allee geht es für drei Tage international zu - zumindest kulinarisch. Zum ersten Mal macht dort derzeit nämlich das „Streetfood & Winefestival“ Station. Bei den verschiedenen Speisewägen kann man sich fast rund um die Welt durchkosten. Burger, Bowls, Hot Dogs, Cheesesteaks, Gyros, dazu Waffeln, Baumkuchen und vieles mehr - hungrig muss man die Europa-Allee nicht verlassen.

Veranstalter ist Stefan Roth, der in seinem Wagen Getränke verkauft. „Wir sind jedes Jahr an rund 40 Plätzen in ganz Österreich, Slowenien und Kroatien und jetzt zum ersten Mal in Weiz“, sagt er. Unterstützung gibt es bei der Organisation von Drago und Rosa, eigentlich daheim in Bruck an der Leitha. Bei ihnen gibt es „Bubble-Waffles“ - süße Waffeln, gefüllt mit Eis und Früchten.

1 / 17 Streetfood-Festival in der Weizer Europa-Allee. Veranstalter ist Stefan Roth, der in seinem Wagen Getränke verkauft © KLZ / Thomas Wieser

Bei Martin und Supranom - er ist aus Bayern, sie aus Thailand - kann man unter anderem Crispy Chicken und Fruchtsäfte verkosten. In Villach wohnen Manu und Flo, seit einigen Monaten sind mit ihrem Food-Anhänger unterwegs. Sie haben eigene „Crispy Brioches“ kreiert: Brioche-Laibchen, gefüllt mit Pulled Pork oder Schweinsbraten, dazu gibt es aber auch Cheese Cakes und oberösterreichischen Erdäpfelkäs. „Wir haben schon viele coole Leute getroffen“, freuen sie sich. Es gibt noch etliche weitere Anbieter, etwa aus Slowenien, Kroatien, Tschechien und Ungarn. Und ein eigenes Weinzelt.

Livemusik bei freiem Eintritt

Wer nun neugierig ist: Der Streetfood-Markt in Weiz hat am heutigen Freitag bis 22 Uhr geöffnet. Am Samstag kann man sich von 11 bis 22 Uhr durchessen und durchtrinken, am Sonntag von 11 bis 18 Uhr. Und es gibt auch Live-Musik: Freitag treten die „Niachtn“ auf (17.30 Uhr), am Samstag die Coverband „The Callboys“ (17 Uhr). Der Eintritt ist frei.