Kirchliches Erntedankfest in Leibnitz bleibt von Absage unberührt

Das an der Finanzierung gescheiterte Erntedankfest in Leibnitz hat auf die kirchlichen Feierlichkeiten am 11. Oktober keine Auswirkungen.

Groß ist bei vielen Südsteirerinnen und Südsteirern die Enttäuschung über die Absage des Leibnitzer Erntedankfestes. Wie berichtet, platzte die vom 9. bis 11. Oktober angesetzte Veranstaltung, weil sich der Gemeinderat nicht auf eine Finanzierung einigen konnte. Das betrifft allerdings nicht das kirchliche Erntedankfest, wie Stadtpfarrer Anton Neger gegenüber der Kleinen Zeitung betont. Die kirchlichen Feierlichkeiten finden wie geplant und ohne Einschränkungen statt.

Der Startschuss fällt um 9.45 Uhr mit der Segnung der Erntekrone vor der Klosterkirche, die heuer von Weihbischof Johannes Freitag vorgenommen wird. Danach marschiert die Festgemeinde über den Hauptplatz zur Stadtpfarrkirche, wo der Erntedankgottesdienst gefeiert wird.

Im Anschluss gibt es rund um die Kirche dann doch noch ein kleines Fest. „Der Pfarrgemeinderat und die Pfarre sorgen für Speis und Trank und die Stadtkapelle Leibnitz spielt uns einen Frühschoppen“, freut sich Neger über zahlreichen Besuch.