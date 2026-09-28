Forscher umzäunten ein abgeholztes Grundstück in Nötsch und lassen der Natur freien Lauf: 19 Baumarten kämpfen nun im Wald der Zukunft um ihren Platz.

Der Anblick des rund zwei Meter großen Ahornbaumes überrascht im Natura-2000-Gebiet in Nötsch im Gailtal am Fuße der Dobratsch-Südwand. Diese Art fühlt sich eigentlich eher in Schluchtenwäldern wohl als in dieser trockenen, heißen Region. Auf den Fichtenbäumchen ringsum hingegen sterben die Jungtriebe ab, die Bäume verlieren Nadeln, werden in absehbarer Zeit eine Beute der Borkenkäfer sein und aus dem Waldstück verschwinden.

Wie sieht der Wald der Zukunft aus? Welche Bäume sind klima-fit genug, um der Hitze und der Trockenheit zu trotzen und welche Arten bleiben in absehbarer Zeit auf der Strecke? Diese Fragen werden auf dem 5000 Quadratmeter großen Grundstück am beliebten Radweg in der Schütt beantwortet, wo derzeit ein einzigartiges Naturexperiment namens „Naturpark Wald – von klein auf klimafit“ durchgeführt wird.

1 / 14 Schautafeln erzählen die Bedeutung des Waldes © Markus Traussnig

Vor zehn Jahren wurde das Areal abgeholzt, umzäunt und damit vor Wild geschützt, und dann ließ man der Natur einfach freien Lauf. Sie durfte machen, was sie wollte. Über Samenflug und durch die Verbreitung von Vögeln wuchs ein Wald: Fichten, Kiefern, Buchen, Ebereschen, Eichen, Vogelkirschen, Birken, Schwarzkiefern, Hopfenbuchen, Manna-Eschen und, und, und. 19 Baumarten und zahlreiche Sträucher lassen sich in diesem Schauwald finden, der in Kooperation zwischen dem Naturpark Dobratsch, dem Grundstücksbesitzer und einem pensionierten Förster gedeihen darf. Der Fokus liegt auf der Naturverjüngung.

Die Backofensituation

„Durch seine geografische Lage hat der Dobratsch ein Alleinstellungsmerkmal. An der Südwand haben wir durch die West-Ost-Ausrichtung eine Backofensituation, Widerhitze und durch das Kalkgestein eine extreme Trockenheit“, sagt Biologin und Naturparkrangerin Birgit Pichorner. Der Hotspot der Artenvielfalt ist das ideale Fleckchen für das Waldexperiment. Hier lassen sich alpine Arten finden, hier stoßen aber auch viele submediterrane Arten an ihre nördliche Verbreitungsgrenze.

Überrascht zeigt sich Pichorner nicht nur von den Ahornbäumen, die sich hier durchsetzen. Auch der Wuchs der Lärchen sei „eher untypisch auf 500 Meter Seehöhe, die lieben es eher auf über 1500 Metern“. Welche Bäume bäumen sich im wahrsten Sinn des Wortes auf und werden sich in diesem vor Wild geschützten „Naturpark Wald“ durchsetzen? „Das wäre ein Blick in die Glaskugel. Wer zukunftsfit genug ist, wird sich erst durch unser Monitoring erweisen. Allgemein wird durch den Klimawandel die Fichte stark dezimiert, die Lärche kommt unter Druck. Buche und Eiche leiden unter der Hitze und Trockenheit“, so Pichorner.

Öffentlich zugänglich

Der Schauwald am beliebten Radweg von Nötsch zur Almwirtschaft in der Schütt ist ab sofort öffentlich zugänglich, fünf Schautafeln in Form der markanten Dobratsch-Silhouette informieren über die vielfältigen Aufgaben des Waldes. Das Projekt wird gemeinsam mit der Landwirtschaftlichen Fachschule Stiegerhof weiterentwickelt. Schülerinnen und Schüler werden Kurzvideos zu den verschiedenen Baum- und Straucharten erstellen. Über QR-Codes auf den Schautafeln sollen die Besucher diese künftig vor Ort abrufen können. Bis Frühsommer 2027 soll das Projekt abgeschlossen sein.