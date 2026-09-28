Seit 20 Jahren werden Kärntner Gemeinden auf ihrem Weg zum Klimaschutz mit dem sogenannten „e5-Programm“ unterstützt. Jetzt kam es zu einer Umstellung. Die bisher fleißigsten Gemeinden verlassen das Programm.

Heftig kritisierten die Grünen die Entscheidung des Veldener Gemeinderates, dem neuen „e5-Programm“ des Landes Kärnten den Rücken zu kehren. Ein Programm, das den Gemeinden in Kärnten seit mehr als 20 Jahren hilft, den Klimaschutz auf kommunaler Ebene auszubauen; durch den Ausbau von erneuerbaren Energiequellen, das Aufzeigen von Energiefressern in öffentlichen Gebäuden und den Aufbau von nachhaltigen Strukturen im Alltag. Es sei ein fatales Zeichen in Zeiten des Klimawandels – so die Kritik.

Klimapioniere gehen eigenen Weg

Nun stellt sich heraus, dass mehrere Gemeinden das e5-Spitzenprogramm verlassen. 50 Gemeinden nehmen in Kärnten teil. Die sieben „grünsten“ Gemeinden sind Eisenkappel-Vellach/Železna Kapla-Bela, Villach, Trebesing, Kötschach-Mauthen, Weißensee, Moosburg und Velden. Die führenden Gemeinden, die Pioniere in Sachen Klimaschutz in Kärnten, steigen aus, Villach und Velden pausieren, Weißensee entscheidet noch, Moosburg und Kötschach-Mauthen wollen bleiben.

„Weniger attraktiv“

„Das neue Programm ist für uns weniger attraktiv. Wir sehen momentan den Nutzen nicht. Ein zunehmend starker Schwerpunkt liegt etwa auf der Mobilität. Unsere Gemeinde ist weitläufig, die geforderten Maßnahmen sind aufgrund unserer Siedlungsstruktur nur schwer bzw. mit unverhältnismäßig hohem Aufwand umsetzbar", sagt Bürgermeisterin Lisa Lobnik (SPÖ). Sie betont, dass Eisenkappel-Vellach/Železna Kapla-Bela trotz des Ausstieges den Klimaschutz weiterhin priorisiert. „Wir wollen auch künftig sinnvolle und für unsere Gemeinde tatsächlich umsetzbare Maßnahmen verfolgen“, sagt sie.

© Privat Eisenkappels Bürgermeisterin, Lisa Lobnik, kritisiert unverhältnismäßigen Aufwand

„Geben und Nehmen“

„Das alte Programm war ein Geben und ein Nehmen. Man hat für den Mitgliedsbeitrag viel zurückbekommen. Durch geänderte Rahmenbedingungen – die nicht im Einflussbereich der Stadt liegen – wird das Leistungsangebot des e5-Programms künftig reduziert und auch ein finanzieller Beitrag für den Auditierungsprozess erforderlich“, kritisiert Sarah Katholnig (SPÖ), Villachs Vizebürgermeisterin. Villach war die größte Stadt im österreichweiten e5-Programm mit dem sogenannten „Goldstatus“, nahm also besonders erfolgreich am Programm teil. Villach pausiert zumindest ein Jahr. „Wir verzichten sehr ungerne darauf. Aber wir möchten uns im kommenden Jahr zuerst genau ansehen, wie sich das e5-Programm unter den neuen Bedingungen entwickelt, und auf dieser Grundlage eine fundierte Entscheidung treffen. Gerade der heurige Hitzesommer hat selbst den größten Skeptikern gezeigt, wie wichtig unsere Klimaarbeit ist“, sagt sie.

© Kk/spÖ Villachs Vizebürgermeisterin will sich ansehen, wie sich das Programm unter den neuen Bedingungen entwickelt

Nicht zu schaffen für kleine Gemeinden

Die Oberkärntner Gemeinde Trebesing war bereits in der Pionierphase Teil des Klimaprogramms. Nun nicht mehr, wie der Gemeinderat einstimmig beschlossen hat. „Im Spitzenprogramm gibt es sehr hohe Auflagen, die von unserer kleinen Gemeinde nicht mehr bewältigbar sind. Das, was wir im Rahmen unserer Möglichkeiten umsetzen konnten, haben wir sowieso bereits gemacht. Für größere Investitionen fehlen uns die Mittel“, sagt Bürgermeister Arnold Prax (FPÖ).

„Wäre Blödsinn, das Programm zu verlassen“

Die „e5“-Gemeinden Moosburg und Kötschach-Mauthen bleiben dem neuen Programm treu. „Die Teilnahme am e5-Programm ist für uns wichtig, weil sie uns motiviert, immer besser zu werden und Energie- und Klimaschutzmaßnahmen gemeinsam weiterzuentwickeln. Neben technischen Optimierungen, Energiebuchhaltung, Ausbau von Photovoltaik und Biomasse-Wärmeversorgung steht für uns vor allem der verantwortungsvolle Umgang mit vorhandenen Ressourcen im Mittelpunkt. Dazu zählt auch, leerstehende oder untergenutzte Räume besser zu nutzen", sagt Vizebürgermeister Roland Gruber (Liste Gaggl). „Wir haben so viel in das e5-Programm investiert, haben Know-how aufgebaut und extra einen Verein dafür gegründet, es wäre ein Blödsinn, das Programm jetzt zu verändern, nur weil sich die Regeln ändern“, sagt Josef Zoppoth (SPÖ), Bürgermeister in Kötschach-Mauthen. Er plädiert dafür, dass die Finanzierung ausgebaut wird. „Wir hätten noch viele Ideen, aber die muss man auch finanzieren können“, sagt er.

Strengere Kriterien

Das Land Kärnten betont, dass es nach 20 Jahren an der Zeit für eine Evaluierung war. Es stehen allen 132 Kärntner Gemeinden kostenfreie Angebote zur Verfügung. Es wurde auch von Landesrat Sebastian Schuschnig (ÖVP) ein kommunaler Energieeffizienzbonus eingeführt, mit dem man bis zu 7.500 Euro an Förderung erhalten kann. Heuer wurden so über 500.000 Euro an Fördermitteln ausgeschüttet. „Zusätzlich gibt es aber ab 2027 auch ein neues „Vorreiterprogramm“. Hier gelten strengere Einstiegskriterien und es ist ein jährlicher Mitgliedsbeitrag zu entrichten. Dem gegenüber stehen aber eine enge und individuelle Begleitung durch e5-Berater“, wird vom Energiereferat des Landes mitgeteilt. Vor der Einführung des neuen Programms war das e5-Team des Landes in allen betroffenen Gemeinden, um sie zu informieren und zu beraten: „Unser Ziel ist es, jede Gemeinde dabei zu unterstützen, den für sie besten Weg zu finden. Ob das die künftig flächendeckende Basisunterstützung ist oder ob eine Gemeinde darüber hinaus auch am e5-Spitzenprogramm teilnimmt, muss ganz individuell vor Ort entschieden werden.“