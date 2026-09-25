Preis-Check in St. Veit: Das kosten Bier, Wurst und Co. heuer auf der Wiesn
Wie viel kostet eine Bratwurst, ein Bier oder eine Limo? Bei den Fahrgeschäften gibt es heuer keine Preiserhöhungen. Wir geben einen Überblick.
Das Warten hat ein Ende, der 663. Wiesenmarkt wird am Samstag eröffnet. Doch ehe man sich auf das Gelände wagt, sollte man sich über die Preise informieren. In den meisten Betrieben kann man nämlich nicht mit Karte zahlen – deswegen sollte man genügend Bargeld in der Brieftasche haben. Doch wie viel zahlt man heuer für die beliebtesten Speisen und Getränke am Wiesenmarkt? Ein Überblick – ohne Anspruch auf Vollständigkeit.
„Bei den Fahrgeschäften gibt es heuer keine Preiserhöhungen“, betont Monika Pötscher als Sprecherin der Schausteller bei der Wirtschaftskammer Kärnten. Am Wiesenmarkt-Donnerstag gibt es zusätzlich eine Blaulicht-Party von 15 bis 18 Uhr: „Wo bei einem Fahrgeschäft in dieser Zeit ein blaues Licht angeht, dreht es sich zumindest 15 Minuten gratis.“
Das Benutzen der Toiletten kostet im heurigen Jahr, gleich wie im Vorjahr, einen Euro.
Bier/Radler 0,5L
Konrad Pfandl: 6,40 Euro
Alfred Pfandl: 6,60 Euro
Das Trommler: 5,50 Euro
Moser‘s Almhütte: 7,00 Euro
Kadöllawirt: 5,50 Euro
Das Wurzelwerk: 5,70 Euro
House of Grill: 6,90 Euro
Zum Hirter (Brauerei Hirt): 6,50 Euro
St. Veiter Festzelt: 6,20 Euro
Taupes Genusswiesn: 7,50 Euro – Weißbier
Alternative Wiesn: 5,70 Euro
Spritzer 0,25 bis 0,3 Liter weiß oder rot
Konrad Pfandl: 4,70 Euro
Alfred Pfandl: 4,50 Euro
Das Trommler: 4,50 Euro
Moser’s Almhütte: 5,50 Euro
Kadöllawirt: 4,30 Euro
Das Wurzelwerk: 5,00 Euro
House of Grill: 4,50 Euro
St. Veiter Festzelt: 4,80 Euro
Taupes Genusswiesn: 5,00 Euro
Alternative Wiesn: 4,60 Euro
Sturm – rot/weiß
Konrad Pfandl: 4,90 Euro
Alfred Pfandl: 4,50 Euro
Das Trommler: 4,50 Euro
Moser‘s Almhütte: 6,50 Euro (Schilcher Sturm)
Kadöllawirt: 4,30 Euro
Das Wurzelwerk: 4,90 Euro
House of Grill: 4,50 Euro
St. Veiter Festzelt: 4,80 Euro
Taupes Genusswiesn: 6,50 Euro (Schilcher Sturm)
Alternative Wiesn: 4,80 Euro
Soda/Mineral - 0,25 Liter bis 0,3 Liter
Konrad Pfandl: 3,50 Euro
Alfred Pfandl: 2,50 Euro
Das Trommler: 2,50 Euro
Moser‘s Almhütte: 4,00 Euro
Kadöllawirt: 1,60 Euro
Das Wurzelwerk: 3,00 Euro
House of Grill: 2,90 Euro
St. Veiter Festzelt: 3,20 Euro
Taupes Genusswiesn: 3,90 Euro
Alternative Wiesn: 2,30 Euro
Limo (Cola, Fanta, etc.)
Konrad Pfandl: 3,90 Euro
Alfred Pfandl: 3,50 Euro
Das Trommler: 3,50 Euro
Moser‘s Almhütte: 4,50 Euro
Kadöllawirt: 3,70 Euro
Das Wurzelwerk: 4,90 Euro
House of Grill: 3,90 Euro
St. Veiter Festzelt: 3,80 Euro
Taupes Genusswiesn: 5,00 Euro in Flaschen. Echtes Spezi: 5,50 Euro
Alternative Wiesn: 3,70 Euro
Speisen
Bratwurst
Konrad Pfandl: 12,50 Euro mit Kraut/Kartoffelsalat und Gebäck
Alfred Pfandl: 12,50 Euro mit Kraut und Semmel
House of Grill: 5,90 Euro (2 Stück Bratwurst mit Semmel)
St. Veiter Festzelt: 9,90 (Riesenbratwurst mit Semmel)
Schnitzel
Konrad Pfandl: 18,90 Euro (mit Kartoffelsalat)
Moser‘s Almhütte: 20,00 Euro
Kadöllawirt: 17,50 Euro
St. Veiter Festzelt: 18,90 Euro (mit Pommes oder Kartoffelsalat)
Burger
House of Grill: 12,90 Euro (Cheeseburger mit Wedges)
Backhendl
Kadöllawirt: 18,90 Euro (mit Kartoffelsalat)
St. Veiter Festzelt: 18,90 Euro (mit Kartoffelsalat oder Pommes)
Fahrgeschäfte
Break Dance Kaltschütz: 6 Euro (vier Fahrten um 20 Euro)
Break Dance Rieger: 6 Euro
Riesenrad: 6 Euro
Trampolin: 3 Euro (viermal Springen 10 Euro)
Bungee-Trampolin: 6 Euro (viermal Springen 20 Euro)
Autodrom Pötscher: Eine Fahrt kostet 4 Euro für zwei Personen. Acht Fahrten kosten 20 Euro für zwei Personen und können an allen Wiesenmarkt-Tagen eingelöst werden.