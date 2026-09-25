Preis-Check in St. Veit: Das kosten Bier, Wurst und Co. heuer auf der Wiesn

Wie viel kostet eine Bratwurst, ein Bier oder eine Limo? Bei den Fahrgeschäften gibt es heuer keine Preiserhöhungen. Wir geben einen Überblick.

Im Kadöllawirt gibt es heuer wieder knusprige Backhendl

Das Warten hat ein Ende, der 663. Wiesenmarkt wird am Samstag eröffnet. Doch ehe man sich auf das Gelände wagt, sollte man sich über die Preise informieren. In den meisten Betrieben kann man nämlich nicht mit Karte zahlen – deswegen sollte man genügend Bargeld in der Brieftasche haben. Doch wie viel zahlt man heuer für die beliebtesten Speisen und Getränke am Wiesenmarkt? Ein Überblick – ohne Anspruch auf Vollständigkeit.

„Bei den Fahrgeschäften gibt es heuer keine Preiserhöhungen“, betont Monika Pötscher als Sprecherin der Schausteller bei der Wirtschaftskammer Kärnten. Am Wiesenmarkt-Donnerstag gibt es zusätzlich eine Blaulicht-Party von 15 bis 18 Uhr: „Wo bei einem Fahrgeschäft in dieser Zeit ein blaues Licht angeht, dreht es sich zumindest 15 Minuten gratis.“

Das Benutzen der Toiletten kostet im heurigen Jahr, gleich wie im Vorjahr, einen Euro.

Bier/Radler 0,5L Konrad Pfandl: 6,40 Euro

Alfred Pfandl: 6,60 Euro

Das Trommler: 5,50 Euro

Moser‘s Almhütte: 7,00 Euro

Kadöllawirt: 5,50 Euro

Das Wurzelwerk: 5,70 Euro

House of Grill: 6,90 Euro

Zum Hirter (Brauerei Hirt): 6,50 Euro

St. Veiter Festzelt: 6,20 Euro

Taupes Genusswiesn: 7,50 Euro – Weißbier

Alternative Wiesn: 5,70 Euro

Spritzer 0,25 bis 0,3 Liter weiß oder rot Konrad Pfandl: 4,70 Euro

Alfred Pfandl: 4,50 Euro

Das Trommler: 4,50 Euro

Moser’s Almhütte: 5,50 Euro

Kadöllawirt: 4,30 Euro

Das Wurzelwerk: 5,00 Euro

House of Grill: 4,50 Euro

St. Veiter Festzelt: 4,80 Euro

Taupes Genusswiesn: 5,00 Euro

Alternative Wiesn: 4,60 Euro

Sturm – rot/weiß Konrad Pfandl: 4,90 Euro

Alfred Pfandl: 4,50 Euro

Das Trommler: 4,50 Euro

Moser‘s Almhütte: 6,50 Euro (Schilcher Sturm)

Kadöllawirt: 4,30 Euro

Das Wurzelwerk: 4,90 Euro

House of Grill: 4,50 Euro

St. Veiter Festzelt: 4,80 Euro

Taupes Genusswiesn: 6,50 Euro (Schilcher Sturm)

Alternative Wiesn: 4,80 Euro

Soda/Mineral - 0,25 Liter bis 0,3 Liter Konrad Pfandl: 3,50 Euro

Alfred Pfandl: 2,50 Euro

Das Trommler: 2,50 Euro

Moser‘s Almhütte: 4,00 Euro

Kadöllawirt: 1,60 Euro

Das Wurzelwerk: 3,00 Euro

House of Grill: 2,90 Euro

St. Veiter Festzelt: 3,20 Euro

Taupes Genusswiesn: 3,90 Euro

Alternative Wiesn: 2,30 Euro

Limo (Cola, Fanta, etc.) Konrad Pfandl: 3,90 Euro

Alfred Pfandl: 3,50 Euro

Das Trommler: 3,50 Euro

Moser‘s Almhütte: 4,50 Euro

Kadöllawirt: 3,70 Euro

Das Wurzelwerk: 4,90 Euro

House of Grill: 3,90 Euro

St. Veiter Festzelt: 3,80 Euro

Taupes Genusswiesn: 5,00 Euro in Flaschen. Echtes Spezi: 5,50 Euro

Alternative Wiesn: 3,70 Euro

Speisen Bratwurst Konrad Pfandl: 12,50 Euro mit Kraut/Kartoffelsalat und Gebäck

Alfred Pfandl: 12,50 Euro mit Kraut und Semmel

House of Grill: 5,90 Euro (2 Stück Bratwurst mit Semmel)

St. Veiter Festzelt: 9,90 (Riesenbratwurst mit Semmel) Schnitzel Konrad Pfandl: 18,90 Euro (mit Kartoffelsalat)

Moser‘s Almhütte: 20,00 Euro

Kadöllawirt: 17,50 Euro

St. Veiter Festzelt: 18,90 Euro (mit Pommes oder Kartoffelsalat) Burger House of Grill: 12,90 Euro (Cheeseburger mit Wedges) Backhendl Kadöllawirt: 18,90 Euro (mit Kartoffelsalat)

St. Veiter Festzelt: 18,90 Euro (mit Kartoffelsalat oder Pommes)