Neues Asia-Lokal in Graz und ein Café, in dem man zur „Ruah“ kommt

G‘schmackiger Nachschub im Grazer Zentrum: Auf dem Jakominiplatz hat das Team von MayKay soeben „Pulld Noodles“ eröffnet, in der Grazer Altstadtpassage startet in Kürze das Café „Ruah“.

Hinter dem Brutzeln und Brodeln und Zischen auf dem Grazer Jakominiplatz steckt ein Neustart – aber eine mehr als eingespielte Truppe: Denn an diesem Donnerstag wird unter den fixen Ständen und Lokalen auf Höhe der Bimhaltestellen das neue „Pulld Noodles“ eröffnet. Es ist der jüngste Streich des Teams hinter MayKay, das in Graz ja bereits mehrere Lokale schupft.

Seit Jahren auch schon auf dem Jakominiplatz. Gleich neben dem bestehenden Kiosk für Bowls und mehr rollt nun ein frisches Lokal mit Sitzplätzen vom Stapel – und mit handgemachten Lanzhou-Nudeln im Fokus. Diese gibt es zum Start mit Gemüse, Sprossen und wahlweise mit Rind, Huhn oder Seitan, zudem können Gäste gefüllte Teigtaschen sowie breite Biang-Nudeln mit Fleisch oder Tofu probieren. In den kommenden Tagen und Wochen soll die Speisekarte sukzessive erweitert werden.

1 / 4 Das Team hinter MayKay hat nun auch... © Saria

Eine „ruah“ geben

Ganz so weit ist Damina Stevenson noch nicht, aber Mitte Oktober will auch sie loslegen – in der Grazer Altstadtpassage, der schmalen Verbindungsgasse zwischen Mehlplatz und Herrengasse: Dort eröffnet sie ihr neues Café „ruah“, ein Name, der gleich in doppelter Hinsicht Programm sei: Zum einen gehe es um das steirische Dialektwort für Ruhe, zum anderen um den hebräischen Begriff für Atem. „In dieser hektischen Zeit will ich meinen Gästen die Gelegenheit bieten, zur Ruhe zu kommen. Durchzuatmen.“ Auf der Fläche gleich neben dem „Green House“ wird sie neben selbstgemachten Mehlspeisen und gefüllten, mit Schokolade überzogenen Datteln auch „Specialty Coffee“ servieren. Was das bedeutet? „In Graz bekommst du sehr oft italienischen, manchmal eher bitteren Kaffee. Bei mir wird er eher mild sein, fruchtiger, den kann jeder auch ohne Zucker genießen.“