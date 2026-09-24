Pakistan bombardiert Ziele in Afghanistan

Die pakistanische Armee hat erneut Ziele in Afghanistan angegriffen. Dabei sind den afghanischen Taliban zufolge vier Zivilisten getötet worden. Nach Angaben des pakistanischen Informationsministers Attaullah Tarar vom Donnerstag richteten sich die Luftschläge gegen zehn Orte, an denen Drohnen gelagert und gestartet wurden. Einige dieser Drohnen seien am Mittwoch gegen Pakistan eingesetzt und von der Luftabwehr abgefangen worden, erklärte Tarar auf der Plattform X.