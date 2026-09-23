Jetzt im Kino: Internationaler Spionagethriller mit Grazer an Bord

Nach der Weltpremiere in Berlin kommt der internationale Spionage-Thriller „The Train“ jetzt ins Kino. Mit an Bord als Bösewicht: der Grazer Schauspieler Christoph Schlagenhaufen.

Großer Bahnhof für einen internationalen Spionage-Thriller „made in Austria“: Nach der Präsentation in Cannes rollte „The Train“ Anfang September zur Weltpremiere nach Berlin, wo Regisseur Boris Volodarsky mit Hauptdarstellerin Madalina Bellariu Ion, Hauptdarsteller und Produzent Dennis Dewall und weiteren Mitgliedern von Cast und Crew über den roten Teppich ging. Mittendrin auch ein Grazer: Christoph Schlagenhaufen verkörpert im Film einen ungarischen Ex-Gendarmen und Auftragskiller.

Große Teile des Films wurden im historischen Luxuszug Majestic Imperator Train de Luxe gedreht. Die Handlung führt von Wien über Budapest nach Prag. Analog dazu rollt auch der Premieren-Zug durch Europa: Auf Berlin folgte eine Premiere in Wien, ab nächster Woche sind Prag, Bratislava, Sofia und Bukarest an der Reihe.

Regie führt Boris Volodarsky, der auch Historiker, Autor und Geheimdienstexperte ist und so viel Expertenwissen in das von ihm verfasste Drehbuch einbrachte: „Wir wollten einen intelligenten und auch altmodischen Spionage-Thriller für ein modernes Publikum machen.“

Nach der Wiener Premiere ist „The Train“ ab 24. September österreichweit zu sehen, auch im Cineplexx Graz. Schlagenhaufen muss das „Heimspiel“ leider auslassen, da er am selben Tag zur Premiere in Linz fährt. „Natürlich wäre ich sehr gerne auch persönlich bei der Vorführung in Graz dabei“, bedauert Schlagenhaufen, der bereits in Produktionen wie „Die Bergretter“ und „Focus – Murder: Der perfekte Plan“ zu sehen war. Sein Plan nach „The Train“: verstärkt international als Schauspieler mit Schwerpunkt auf Action- und Thriller-Rollen zu arbeiten.