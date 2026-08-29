Schauspieler Christoph Schlagenhaufen trainiert mit Bambikiller

Für seine nächsten Actionrollen holte sich Schauspieler Christoph Schlagenhaufen diese Woche Unterstützung in Leoben – bei Wrestler Chris Raaber alias „Bambikiller“.

Der österreichische Schauspieler Christoph Schlagenhaufen war diese Woche in Leoben zu Gast und absolvierte ein Training im Studio von Westler Chris Raaber aus Leoben, besser bekannt als „Bambikiller“. Im Mittelpunkt standen Fitness, Kampfsport und die Vorbereitung auf kommende internationale Filmprojekte.



Schlagenhaufen ist aktuell weltweit als Schauspieler tätig und war zuletzt unter anderem im internationalen Actionfilm „The Train“ zu sehen, der am 22. September Premiere in Wien feiert. Für seine Filmrollen setzt er regelmäßig auf gezieltes körperliches und stuntorientiertes Training.

© KK Christoph Schlagenhaufen trainierte im Wrestling-Studio in Leoben

Wichtige Vorbereitung für Filmrollen

„Gerade für Actionrollen ist es wichtig, körperlich fit zu sein und Bewegungsabläufe professionell zu trainieren. Das Training bei Bambikiller in Leoben war dafür eine großartige Erfahrung“, schildert Schlagenhaufen. Das gemeinsame Training verbinde damit Leoben, Kampfsport und internationales Filmschaffen – und könnte auch für kommende Filmprojekte von Schlagenhaufen eine wichtige Vorbereitung darstellen.