Am Eisernen Tor wird nach dem Umbau wieder Kaiserschmarrn serviert – zudem aber auch Kuchen und eine zweite „Durchreiche“. Umbauten und Neustarts auch im Grazer Univiertel.

Er ist zurück – ganz in Rosa: Doch der Umbau des legendären Kiosks am Eisernen Tor in Graz endete nicht nur mit einer nagelneuen Farbe. Zwar können Naschkatzen auch wie zuletzt direkt vor der Buchhandlung Moser erlesenen Kaiserschmarrn schmausen, zudem werden nun aber auch Kuchen, Kaffee und verschiedene Getränke serviert. Dieses Angebot will Onik Pongratz in den nächsten Wochen noch erweitern. Bleibt noch die auffälligste Neuerung: Ab sofort können Gäste auch bei einer zweiten „Durchreiche“ in Richtung Herrengasse bestellen. Und: In Zukunft wird der Kiosk „Kaiser-Eck“ heißen.

Ganz so weit sind die Handwerker in der Heinrichstraße noch nicht. Aber schon am Freitag, den 25. September, wird „Ali mit alles“ mit einem neuen Interieur zurückkehren. Den laufenden Umbau hat man an der Eingangstür zum gerade bei Studenten beliebten Kebap-Lokal kurz und bündig – und mit Augenzwinkern – erklärt: „Kurz zu. Wird besser!“. Alles gesagt.

1 / 2 Der innen umgebaute Kiosk hat nun nicht nur Kaiserschmarrn im Angebot © Saria

„Wenn schon auf die Schnauze fallen …“

Apropos Univiertel: In der Zinzendorfgasse hat Emike Leon Ibiabegwe nachjustiert und sein Geschäft „Overlook“ erneuert. Dort können Kunden nun unter Vintage-Mode gustieren und sich im Raum nebenan den Bart trimmen lassen oder einen frischen Haarschnitt holen. Ibiabegwe ist 22 Jahre jung, wie er erzählt – und schon Unternehmer? „Wenn schon auf die Schnauze fallen, dann lieber mit 22 als später“, lacht er. Wobei es danach ganz und gar nicht ausschaue, zeigt er sich zufrieden.

1 / 2 Spiegelbild des Neustarts: Ibiabegwe bietet sowohl Barbershop … © Saria

Und in der Herrengasse lässt sich nun auch ein Neustart plakativ lesen, den die Kleine Zeitung bereits ankündigte: Jene Flächen gleich neben der Altstadtpassage, welche ja die Schuhfirma „Salamander“ verlassen hat, übernimmt der dänische Interior-Spezialist „Søstrene Grene“. „Wir freuen uns darauf, sie willkommen zu heißen“, heißt es auf den Schaufenstern – wann genau es losgeht, sei noch offen, jedenfalls noch heuer.