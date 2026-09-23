Forsthaus Rampensau: Noch mehr Konkurrenz für Simone Lugner

Die Lavanttaler Hütte wird wieder zur Bühne der Rampensäue. Neben Baulöwenwitwe Simone Lugner und anderen „Stars“ sind jetzt weitere Teilnehmer bekannt.

Nach Beverly und Elsa, Susi und Norbert, Simone Lugner und Alexander, Philisha Conditioner und Shira sowie Phillip und Rafael sind mittlerweile vier weitere Paare bekannt, die beim Reality-Format „Forsthaus Rampensau“ auf ATV und Joyn in Sachen Niveau um die Wette tiefstapeln werden. Die neue Staffel startet am Freitag, 9. Oktober, um 20.15 Uhr.

Lisa, bekannt aus „Teenager werden Mütter“, steht vor ihrem nächsten TV-Auftritt im sanierten „Forsthaus Rampensau“. Für die selbsternannte „ATV-Ikone“ und ihren aktuellen Freund Geri ist es nun so weit. „Als ATV-Ikone gehöre ich schon längst ins Forsthaus. Jetzt habe ich endlich einen Partner, mit dem das möglich ist“, sagt Lisa. Auch der 27-jährige Geri freut sich auf das Abenteuer – und verfolgt dabei ein persönliches Ziel: „Im Forsthaus will ich meine Karriere als Rapper Caprisohnn pushen, damit mehr Leute meine Songs hören.“ Für Gesprächsstoff sorgt Lisa bereits vor dem Einzug: Sie verdient ihr Geld auf einer Online-Plattform für Erwachsene und wird dabei von Geri unterstützt.

© Bernhard Eder Lisa und Geri

Die Oberösterreicher Manuel „Krappi“ Krappinger und Vanessa sind seit Jahren eng befreundet und beide mit dem Rampenlicht vertraut. Krappi wurde als Social-Media-Star bekannt und suchte 2025 bei „Match in Paradise“ die große Liebe. Vanessa war bereits in Staffel zwei dabei und verdrehte dort den Männern die Köpfe.

© Bernhard Eder Manuel „Krappi“ Krappinger und Vanessa

Im Forsthaus wollen die beiden entspannt auf die anderen Bewohner zugehen. Krappi freut sich besonders auf bekannte ATV-Gesichter: „Ich hoffe auf viele ATV-Charaktere, beispielsweise aus dem Gemeindebau, weil die einfach die allerlustigsten sind.“ Vanessa fürchtet hingegen das enge Zusammenleben: „Einerseits bin ich Heimscheißerin, andererseits kann ich zwar wie ein Stein schlafen, aber auch schnarchen wie ein Sägewerk.“

Nach seinem Auftritt bei „Bauer sucht Frau“ kehrt Bauer Peter aus Tirol ins ATV-Universum zurück. Gemeinsam mit seiner Partnerin Alisa zieht er in die fünfte Staffel von „Forsthaus Rampensau“ ein.

© Bernhard Eder Bauer Peter und Alisa

Bei „Bauer sucht Frau“ fand Peter zunächst nicht die große Liebe. In der internationalen Version lernte er schließlich die deutsche Bürokauffrau Alisa kennen. Seit zwei Jahren sind die beiden ein Paar, seit Anfang des Jahres leben sie gemeinsam in Tirol. Im Forsthaus wollen sie ihre Beziehung unter Beweis stellen: „Ich will zeigen, dass wir als Paar funktionieren. Und wenn unsere Beziehung das Forsthaus aushält, hält sie alles aus“, sagt Alisa. Peter hat dagegen vor allem den Sieg im Blick: „Ich möchte im Forsthaus vor allem eine geile Zeit haben, bei den Spielen alles geben und dann den Siegerscheck einstreifen.“

© Bernhard Eder Julia und Ebru (von links)

Seit der Schulzeit unzertrennlich, seit 13 Jahren ein Paar: Influencerin Julia alias „trinksaufmich“ und Rapperin Ebru alias „schwesta_ebra“ ziehen gemeinsam ins „Forsthaus Rampensau“. Auf Social Media sorgen die beiden mit Haltung, Humor und klaren Ansagen für Aufsehen. Julia spricht über Feminismus, Ebru rappt über Sexismus und toxische Männlichkeit. Dass das im Forsthaus für Zündstoff sorgen könnte, nehmen die beiden gelassen: „Unser Einzug wird wahrscheinlich für Überraschungen sorgen“, sagt Julia.

Eine Geheimwaffe haben sie jedenfalls: Sie kennen sich in- und auswendig. „Wir sind schon ewig ein Paar, wissen genau, was die andere denkt und können uns aufeinander verlassen“, sagt Julia. Ebru verspricht: „Ich will auf jeden Fall da drin authentisch bleiben und mich nicht verbiegen.“