„Forsthaus Rampensau“ kehrt in Staffel 5 mit einem Cast zurück, der die Lavanttaler Hütte wieder zum Kochen bringen wird. Mit dabei: Simone „Bienchen“ Lugner.

Simone Lugner war Richard Lugners letzte Frau – die beiden heirateten zwei Monate vor seinem Tod

Am 9. Oktober startet das Trash- oder, euphemistischer formuliert, Reality-Format „Forsthaus Rampensau“ auf ein Neues – mit neuem Sendeplatz. Die fünfte Staffel läuft nämlich immer freitags um 20.15 Uhr auf Joyn und ATV. Wer ist auf der Lavanttaler Hütte heuer alles dabei? Einige Kandidatenpaare wurden bereits bekanntgegeben.

Nach zahlreichen Formaten und Jahren vor der Kamera, unter anderem in der deutschen Version „Forsthaus Rampensau Germany“, verschlägt es die beiden „Reality-Queens“ Beverly und Elsa nun ins österreichische „Forsthaus Rampensau“. Als erstes Duo überhaupt erhalten sie damit eine zweite Chance im „Forsthaus“-Universum.

© Bernhard Eder/ProsiebenSat1Puls4 „Reality-Queens“ Beverly und Elsa

„Ich will dem Format diesmal meinen Stempel aufdrücken, denn an mein erstes Mal Forsthaus hab’ ich ja keine guten Erinnerungen“, erklärt Beverly vor dem Einzug. Auch Elsa freut sich: „Ich hab’ mich weiterentwickelt, bin bereit für eine neue Runde Forsthaus. Aber es gilt weiterhin: Leg dich nicht mit Elsa an!“

Susi und Norbert

Susi und Norbert haben sich mit „Mein Gemeindebau“ längst Kultstatus erspielt und zählen zu den Publikumslieblingen bei ATV. Mit ihrem Schmäh und liebevollen Sticheleien wagen sie nun das Abenteuer „Forsthaus Rampensau“. Als ältestes Paar im Haus könnten die beiden noch für die eine oder andere Überraschung auf der Alm sorgen.

© Bernhard Eder/ProsiebenSat1Puls4 Susi und Norbert aus „Mein Gemeindebau“

„Ich glaub ja nicht, dass wir die Staffel gewinnen, aber unmöglich ist nichts. Viel mehr zählt für mich das Abenteuer und neue Leute kennenzulernen“, sagt der pensionierte Koch Norbert. Susi, Krankenpflegerin im Ruhestand, will dagegen gewinnen: „Ich will gewinnen und von dem Geld flieg ich nach Indonesien oder kauf ich mir eine echte Tasche von Lui-Ding-Dong.“

Simone und Alexander

Baumeister Richard „Mörtel“ Lugners Witwe Simone „Bienchen“ Lugner zieht gemeinsam mit Zirkusdirektor Alexander Schneller ins „Forsthaus Rampensau“. Als Team „Fire and Ice“ wollen die beiden die Kärntner Alm aufmischen. Das Duo kennt sich vom Diversity Ball und setzt auf unterschiedliche Stärken: Während Simone mit Menschenkenntnis und sozialem Gespür punkten will, vertraut Alex auf Fitness und Ehrgeiz.

© Bernhard Eder/ProsiebenSat1Puls4 Simone Lugner und Alexander Schneller

Dass sie trotz aller Unterschiede perfekt harmonieren, davon sind die beiden überzeugt. Für Simone steht jedenfalls fest: „Einen schönen Ausblick habe ich auch in meiner Villa. Ins Forsthaus ziehe ich, um zu gewinnen.“

Simone Lugners Beziehung mit Richard Lugner wurde im Oktober 2021 öffentlich bekannt. 2024 heirateten sie. Rund zwei Monate später verstarb der bekannte Baumeister 91-jährig.

Philisha Conditioner und Shira

Erstmals ziehen mit Philisha Conditioner und Shira zwei Drag-Queens ins „Forsthaus Rampensau“ ein. Während Philisha als Ikone der österreichischen Drag-Szene gilt, kennen Reality-TV-Fans Shira bereits aus „Austria’s Next Topmodel“ und „Germany’s Next Topmodel“.

© Bernhard Eder/ProsiebenSat1Puls4 Philisha Conditioner und Shira sind zwei Drag-Queens

Die Rollenverteilung scheint klar: „Ich bin auch so ein Mama-Typ, der in der Früh aufräumt und jedem einen Prosecco hinstellt“, sagt Philisha. Shira kontert: „Währenddessen hock ich mich lieber in den Jacuzzi und hör mir den neuesten Gossip an.“

Beim Ehrgeiz sind sich die beiden einig. „Ich komme vom Tanzsport, ich bin Wettkämpfe gewohnt. Ich will immer gewinnen“, betont Philisha. Auch Shira, die sich selbst als perfektionistisch beschreibt, bringt viel Kampfgeist mit.

Phillip und Rafael

Phillip Leis ist Reality-TV-Fans bereits aus Formaten wie „Match in Paradise“ und „EDEN – Du bezahlst für jede Lüge“ bekannt, wo er mit seiner direkten Art für Gesprächsstoff sorgte. Rafael hat sich mit humorvollen Polizisten-Sketches auf Social Media eine große Fangemeinde aufgebaut und zählt dort zu den bekanntesten österreichischen Content Creatorn.

© Bernhard Eder/ProsiebenSat1Puls4 Phillip Leis (links) und Content Creator Rafael

Als Duo könnten die beiden für interessante Kontraste sorgen: Während Phillip auf Stimmung, Flirts und Partys setzt, bringt Rafael Disziplin und Ehrgeiz mit. „Ich freu mich auf fette Forsthaus-Partys mit den Mitbewohnern, die Spiele schaff ich auch mit einem Schwipserl“, meint Phillip. Rafael stellt jedoch klar, dass bei den Spielen die „0,0-Grenze“ gilt. Trotz ihrer Gegensätze verfolgen beide dasselbe Ziel: Mit Spaß, Fairplay und Taktik wollen sie möglichst weit kommen.

Johannes und Sophie

Social-Media-Fans kennen Johannes vor allem als Butti, der mit seiner blauen Unterhose am Kopf und seinen lustigen Videos eine große Community aufgebaut hat. Gemeinsam mit seiner Freundin Sophie wagt er nun erstmals das Abenteuer Reality-TV.

Die beiden bringen nicht nur viel Humor, sondern auch eine gefestigte Beziehung ins Forsthaus. Im Spiel wollen sie auf Ehrlichkeit statt Intrigen setzen. „Ich hasse Lügen über alles“, stellt Sophie klar. Butti meint: „Ich war immer lieber ein Typ, der keine Allianzen bildet.“

© Bernhard Eder/ProsiebenSat1Puls4 Johannes und Sophie

Während Allianzen für die beiden keine große Rolle spielen sollen, könnten Alkohol und ihre unterschiedlichen Charaktere durchaus für die eine oder andere hitzige Diskussion sorgen.