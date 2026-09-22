Seit fast einem Vierteljahrhundert verpasst Ralph Sellak dem ältesten Wirtshaus Klagenfurts „Zum Heiligen Josef“ seine eigene Note. Jetzt übernimmt sein Sohn Robert.

Der „Heilige Josef“ in der Osterwitzgasse zählt zu den ältesten Wirtshäusern der Landeshauptstadt. Seit mehr als 140 Jahren wird in den geschichtsträchtigen Räumlichkeiten in Klagenfurt ein Gastronomiebetrieb geführt. Viele Jahrzehnte wurde dort die „Radkersburger Weinhalle“ betrieben. Seit dem Jahr 1949 ist das Lokal unter dem Namen „Zum Heiligen Josef“ bekannt. Ralph Sellak führt seit fast einem Vierteljahrhundert das Wirtshaus mit großer Leidenschaft. Jetzt steht das Lokal vor einem Generationenwechsel. Sellaks Sohn Robert übernimmt die Agenden.

Um das Lebenswerk seines Vaters weiterzuführen, ist der 38-Jährige aus Schweden wieder in die Kärntner Heimat zurückgekehrt, seine Familie hat er mitgenommen. Seit 2012 zählte der Vater eines elfjährigen Sohnes Stockholm zu seiner Heimat, hat er anfangs bei seinem Cousin Thomas Steinwender, später in einem Hotel, in einem der bekanntesten Fischlokale der Stadt namens „Stockholm Fisk“, in einem italienischen Restaurant und schließlich im Restaurant „Boqueria“, einem angesehenen Speiselokal im spanischen Stil, gearbeitet. In letzterem hat sich Sellak zum Küchenchef hochgearbeitet.

Durch die „Schule“ des Vaters gegangen

„Ich habe gewusst, dass ich irgendwann einmal nach Kärnten zurückkomme“, erklärt Robert Sellak, der das Handwerk des Kochs bei seinem Vater gelernt und, bevor er nach Schweden ging, auch in St. Anton am Arlberg und im „Landhaushof“ in der Küche am Herd stand. Dass er in die unternehmerischen Fußstapfen seines Vaters tritt, hat sich während eines Besuchs des 66-Jährigen in der Wahl-Heimat des Sohnes ergeben. „Wir haben ganz einfach darüber geredet“, erzählt Ralph Sellak. Doch schon bald wurde Nägel mit Köpfen gemacht. Im Februar brach der 38-Jährige seine Zelte in Stockholm ab. Seine Verlobte Malin Gahn, ebenfalls in der Gastronomie tätig, und seinen elfjährigen Sohn hatte er selbstverständlich mit im Gepäck.

© Markus Traussnig Team: Restaurantleiterin Martina Tscherne, Ralph und Robert Sellak, Malin Gahn und Küchenchef Christian Gaber (von links)

Vater und Sohn arbeiten jetzt Seite an Seite. In den nächsten zwei bis drei Jahren will sich der 66-Jährige aus dem Geschäft allerdings zurückziehen. Am Konzept, nämlich traditionelle, frisch zubereitete Hausmannskost und Gastfreundschaft, will auch der Neo-Chef nichts ändern. Und auch die Spezialität des Hauses, das Ritterpfandl, bleibt auf der Speisekarte, ebenso wie andere Schmankerln, für die der „Heilige Josef“ weit über die Grenzen der Landeshauptstadt bekannt ist.

Unverändert bleibt auch das zehnköpfige Team – seit 28 Jahren ist Christian Gaber als Küchenchef bei Sellak (anno dazumal bereits in der „Schlossschenke“ im Schloss Hallegg) tätig, Martina Tscherne managt seit 20 Jahren als Restaurantleiterin den Familienbetrieb.