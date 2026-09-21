Beschluss des Veldener Gemeindevorstands empört Grüne

Mit dem „e5-Programm“ werden Gemeinden bei der Umsetzung von Energie- und Klimazielen unterstützt. Velden will 2027 pausieren, Klimaschutzarbeit aber fortsetzen.

Die Gemeinde Velden wird 2027 nicht am e5-Programm zur Erreichung der Klimaziele teilnehmen

„Das ist ein klimapolitischer Fauxpas“, empört sich der Grüne Gemeinderat Harald Fasser über einen Beschluss des Veldener Gemeindevorstands vom vergangenen Donnerstag. „Ausgerechnet jetzt, wo die Sommer immer heißer und trockener werden und wir längst spüren, was der Klimawandel bedeutet, wird das e5-Programm abgedreht.“ Was war passiert?

Das „e5-Programm“ ist eine Initiative, um Gemeinden beim Klimaschutz zu unterstützen. Teilnehmende Gemeinden bekommen Hilfsmittel und Unterstützung bereitgestellt, um Energie- und Klimaschutzziele festzulegen und zu erreichen. Die Gemeinde Velden am Wörthersee ist seit 2011 Teil des Programms und hat im Rahmen dessen bereits viele Maßnahmen umgesetzt und auch die höchstmögliche Zertifizierung erhalten. Seit Kurzem gibt es ein neues e5-Programm des Landes Kärnten und Velden hat sich dazu entschieden, diesem vorerst nicht beizutreten.

Eines der wichtigsten Werkzeuge für Klimaschutz einfach zu entsorgen, ist ein Armutszeugnis und ein fatales Signal für Velden. — Harald Fasser , Gemeinderat Velden (Grüne)

© KK/Grüne Der Grüne Gemeinderat Harald Fasser beschreibt den Schritt als „fatales Signal“ für Velden

Laut Gemeindevorstand und Energiereferent Michael Ramusch (ÖVP) bedeutet dies keineswegs, dass sich Velden nun nicht mehr um Klimaziele kümmere. „Wir stehen weiterhin zu 100 Prozent hinter den Zielen. Mit e5 und der Höchstzertifizierung sind wir aber am Zenit angelangt. Da wir nicht in eine Routine verfallen wollen, müssen wir uns jetzt neu finden“, erklärt Ramusch mit einem Verweis auf die „e5-Pause“ im kommenden Jahr. Ein Beitritt 2028 – nach der nun beginnenden Evaluierungsphase – sei möglich.

Wir stehen weiterhin zu 100 Prozent hinter den Zielen. — Michael Ramusch , Gemeindevorstand (ÖVP)

© KK ÖVP Gemeindevorstand Michael Ramusch betont, dass die Gemeinde weiterhin hinter den Energieleitlinien steht

Die Grünen kritisieren auch Bürgermeisterin Margit Heissenberger (SPÖ) scharf. „Unter Bürgermeisterin Heissenberger geht es offenbar in die falsche Richtung“, sagt Fasser. Heissenberger war für die Kleine Zeitung am Donnerstag für eine Stellungnahme nicht erreichbar.