Diese Museen öffnen in der Oststeiermark in der Nacht die Türen

Von Essig und Bränden über Imkerei und Lebkuchen bis zur historischen Dampflok. 16 Museen und Manufakturen aus der Oststeiermark laden am 3. Oktober zur Langen Nacht der Museen.

Wo ist in der Südost- und Oststeiermark bei der Langen Nacht der Museen was los? Wir geben einen Überblick

Nachtschicht im Museum: Am kommenden Samstag, 3. Oktober, ist es wieder soweit. Zum 26. Mal geht österreichweit wieder die Lange Nacht der Museen über die Bühne. Doch nicht nur in der Landeshauptstadt gibt es so einiges zu entdecken.

Auch die steirischen Regionen warten mit einem bunten Programm auf. In der Südost- und Oststeiermark öffnen 16 Museen, Galerien und Gläserne Manufakturen von 18 bis 24 Uhr ihre Türen.

Südoststeiermark im Zeichen des Genusses

Mit Vulcano, Zotter, Gölles und der Berghofermühle steht in der Südoststeiermark vor allem das Kulinarische im Vordergrund. Heuer wird auch das Museum im Tabor in Feldbach dem Genuss mehr Raum geben. Denn zum 150-jährigen Bestehen des Bienenzuchtvereins Feldbach gibt es neben historischen Informationen und Kinderprogramm auch Produktverkostungen der Imker. Gestartet wird um 18 Uhr.

1 / 2 Im Museum im Tabor in Feldbach ... © Trummer

Im Süden des Bezirks können Besucher auch den Sprung über die Mur nach Gornja Radgona wagen. In den Weinkellern von Radgonske Gorice gibt es ab 19 Uhr vier Führungen zum Thema slowenischer Sekt. Das Museum Špital widmet sich um 20.30 Uhr in einer deutschsprachigen Führung der Geschichte der Städte Bad Radkersburg und Gornja Radgona.

© Agentur Spirit Of Regions Gäste werden bei RG Dom Penine, Radgonske Gorice in die Welt des slowenischen Sekts eingeführt

Historisch Interessierte kommen in Fürstenfeld auf ihre Kosten

In Fürstenfeld stehen die Tore der Pfeilburg am Samstag ab 18 Uhr weit offen. Das Museum wartet nicht nur mit der Sonderausstellung zu den „Fürstenfelder Kunst- und Kulturgeschichte(n)“ auf. Für die Kinder gibt es Rätselspaß und eine spielerische Führung durch den altehrwürdigen Bau. Wer sich dafür interessiert, wie früher in Fürstenfeld gelebt wurde, kann sich mit alten Filmaufnahmen zurückversetzen lassen.

1 / 2 © Museum Pfeilburg

Kein Museum, dafür eine Konditorei mit langer Tradition: Wie man von der „Ähre bis zum Lebkuchenherz“ kommt, erfahren Interessierte bei einer interaktiven Präsentation in der Konditorei Ebner in Pöllau.

1 / 2 In der Konditorei Ebner in Pöllau erfahren Interessierte alles rund um den Lebkuchen © KLZ / Veronika Teubl-lafer

Haferflocken quetschen, Wissenswertes von einer Imkerin über Honig erfahren, die richtigen Gewürze kennenlernen, Marzipanrosen formen und Lebkuchenherzen verzieren. Die Konditorei lässt ab 18 Uhr gemeinsam das Lebzelterhandwerk hochleben.

© Feistritztalbahn Betriebs GmbH Die Feistritztalbahn bietet am 3. Oktober ein Programm am Bahnhof

Alte Damplok, Trillerpfeife und Kelle in Birkfeld

In Birkfeld dampft die historische Feistritztalbahn durch die Nacht. Wie im vergangenen Jahr beteiligt sich der Betreiberverein Club 44 an der Langen Nacht der Museen und bietet ab 18 Uhr ein umfangreiches Programm. Das wird sich heuer auf den Bahnhof selbst konzentrieren. Fahrten außerhalb des Bahnhofsgeländes seien nämlich aufgrund von Bauarbeiten nicht möglich.

© Walter Hausleitner Am Bahnhof Birkfeld wird für kleine und große Eisenbahnfans ab 18 Uhr wieder ein buntes Programm geboten

Trotzdem gibt es für kleine und große Eisenbahnfans einiges zu sehen: Mit Trillerpfeife und Kelle kann man einem Güterzug am Bahnhofsgelände zeigen, wohin die Reise geht. Aus nächster Nähe erleben kann man die historische Dampflok U8 und bekommt die Technik erklärt und demonstriert.

© Walter Hausleitner Am Birkfelder Bahnhof kann man die Geschichte der Feistritztalbahn live erleben

Es gibt eine Schnitzeljagd, Quiz-Waggons, einen Lese- und einen Kinderwaggon mit Malen, Zeichnen und Schminken. In den Museumsräumen warten Fotos und Filmausschnitte sowie Modellbahnausstellungen.