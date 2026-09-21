Seniorenbund lud zur Schwammerlsuppe ins Köflacher Thermenhotel

Hausherr Günther Riedenbauer begrüßte die Mitglieder des Seniorenbunds Köflach-Graden im Stüberl des Thermenhotels Nova.

Die Aktivitäten des Seniorenbunds Köflach-Graden sind traditionell gut besucht. Organisatorin Roswitha Kückmeier hat sich diesmal einen echten Schmankerltag einfallen lassen: Sie organisierte die Verkostung einer Steirischen Schwammerlsuppe samt reichhaltigem Buffet im Stüberl des Köflacher Nova Hotels.

Der Vorstand durfte sehr herzlich den Köflacher Vizebürgermeister Heimo Ortner begrüßen, der für den Seniorenbund und dessen Vielfalt an Aktivitäten lobenswerte Worte fand. Auch Novahausherr Günther Riedenbauer schaute einen Sprung vorbei.

1 / 2 Treffen im Hotel Nova © Seniorenbund

Weitere Termine

Kückmeier wies bei dieser Gelegenheit auf weitere Termine hin: Am 8. Oktober werden Kastanien mit Sturm aufgewartet und am 22. Oktober geht es mit dem Bus nach Klöch zur Reis- und Pilzmanufaktur.