Rücktritte und Machtspiele: Das sagt die Landes-SPÖ zu Spittal

Hochrangige SPÖ-Stadtpolitikerinnen legten überraschend Funktionen zurück. Landesgeschäftsführer David Pototschnig spricht von „persönlichen Befindlichkeiten“.

Trotz der jüngsten politischen Turbulenzen in der Stadt Spittal – mit Angelika Hinteregger und Almut Smoliner legten diese Woche gleich zwei hochrangige SPÖ-Politikerinnen ihre Funktionen in der SPÖ Spittal zurück – sieht SPÖ-Landesgeschäftsführer David Pototschnig die Stadtpartei „auf stabilen Beinen. Oft sind es persönliche Befindlichkeiten, die dem großen ganzen im Weg stehen.“ Ein tieferliegendes Problem innerhalb der Spittaler SPÖ sieht er nicht: „Dass es in einer Stadt und in einer großen Organisation, wie es in Spittal der Fall ist, zu personellen Veränderungen kommen kann, liegt auf der Hand.“

Ihre Entscheidung sei spontan, aber überlegt gefallen, hatte Hinteregger kurz und bündig erklärt. Persönliche Beschimpfungen und Machtspiele hätten das Fass zum Überlaufen gebracht. Diese Vorwürfe würden natürlich ernst genommen und ergründet, betont Pototschnig: „Jedoch muss ich sagen, dass ich persönlich auch bei parteiinternen Sitzungen in Spittal anwesend war und dort immer ein respektvoller Umgangston auch und vor allem gegenüber Angelika Hinteregger vorgeherrscht hat.“ Hinteregger hatte allerdings vom „unrühmlichen Umgang“ mit einer Kollegin gesprochen.

In Hinblick auf die Gemeinderatswahl 2027 ist Pototschnig trotz allem überzeugt, dass die SPÖ Spittal ein gutes Ergebnis einfahren werde: „Es braucht jetzt eine klare Marschrichtung. Mit Roland Mathiesl wurde bereits ein neuer Vizebürgermeister ernannt und es formiert sich aktuell ein neues Team um ihn.“