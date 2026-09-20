Privater „Wetterfrosch“ staunt über 46 Hitzetage in Villach

Der 57-jährige Thomas Baier misst in seinem Garten in Villach Temperatur, Wind, Niederschlag und Sonnenstrahlung. Seine Daten und Prognosen stellt er seiner Online-Community kostenlos zur Verfügung.

Wenn Thomas Baier an einem sonnigen Herbsttag an der Drau unterwegs ist, genießt er die Sonnenstrahlen wie andere auch. Für den 57-Jährigen ist damit aber nicht Schluss. Später zu Hause wird er nachsehen, wie warm es tatsächlich war und ob jene Vorhersagen eingetroffen sind, die er zuvor getroffen hat. Wetter ist für Baier nicht bloß Smalltalk-Thema, sondern ein Hobby, das ihn seit Jahrzehnten begleitet.

Der gebürtige Hesse kam mit 13 Jahren nach Österreich. Beim Wandern in Tirol lernte er in den 1990er-Jahren Wetter noch ohne Apps kennen. Was hängt wie zusammen? Wie schnell kann Wetter umschlagen? „Damals gab es noch keine Apps. Man schaute in den Himmel“, erinnert er sich. Später zog er nach Wien, wo 2012 die alte Faszination für das Wetter und seine Messung zurückkehrte. Zehn Jahre lang sammelte er in Wien-Favoriten Daten und stellte sie ins Netz.

1 / 2 Die Wetterstation im Garten von Thomas Baier liefert unter anderem Daten zu Temperatur, Niederschlag und Luftfeuchtigkeit © KK/Privat

Im Austausch mit der Community

Über seine Villacher Lebensgefährtin kam Baier nach Kärnten. Seit Jänner 2023 zeichnet er hier Wetterdaten auf. Seine Station steht in seinem Garten, diese misst Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftdruck, Niederschlag, Wind und Sonnenstrahlung. Die Werte landen über einen Rechner auf villach-wetter.at, wo Baier Messungen, Statistiken und Rückblicke veröffentlicht und sich eine kleine Community aufbauen konnte, mit der er im Austausch ist.

Meteorologe ist Baier nicht, betont der 57-Jährige, studieren würde er es aber, wäre er noch einmal jung. Hauptberuflich ist er im digitalen Marketing selbstständig. „Ich messe Daten und versuche, sie zu interpretieren. Mehr mache ich nicht.“ Für Vorhersagen greift er auf etablierte Wettermodelle zurück. Spannend wird es für ihn danach: Was ist tatsächlich passiert, und wie gut lag die Prognose?

Was die Daten auf lange Sicht verraten: Es wird wärmer. — Thomas Baier

Villach bietet kleinräumig spannendes Wetter

Villach beschreibt Baier als eher windschwach aber kleinräumig sehr abwechslungsreich. Schon kurze Distanzen könnten Unterschiede bei Temperatur, Wind oder Niederschlag bringen. Deshalb wünscht er sich mehr private Messpunkte. „Fünf bis sechs Stationen würden ganz gut tun, die ein bisschen verteilt sind.“ So ließe sich besser erkennen, wie unterschiedlich sich Wetter innerhalb der Stadt entwickelt.

Besonders viel Stoff lieferte 2026. Baiers Station verzeichnete für Juni, Juli und August 46 Hitzetage mit mindestens 30 Grad, die höchste Temperatur lag bei 36,5 Grad. Baier reizt das Beobachten im Kleinen. Gewitter, Druckwellen, Nebel oder die Frage, ob im Winter Schnee bis ins Tal fällt, beschäftigen ihn bei seinem Hobby fast täglich. Und gibt es für einen Wetterbeobachter überhaupt schlechtes Wetter? Baier muss nicht lange überlegen. „Schlechtes Wetter gibt es nicht, nur nerviges.“ Was ihn nervt, weiß er genau: Nebel.