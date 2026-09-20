„Die Südsteirer“-Frontmann: „Ich bin ein ‚Nervositätspinkerl‘, das auftritt“

Zahlreiche Hits, volle Konzerte: „Die Südsteirer“ sind auf Erfolgskurs. Können Sie sich noch an den ersten Auftritt erinnern? FLORIAN MANDL: Ja. Der war definitiv nicht lustig, wir waren so nervös, das konnten wir gar nicht genießen. Es war der 21. Juni 2013 beim Gasthaus Holzhütt’n auf einem Hänger mit Notenständer und ohne Mikro. Das war pure Anspannung für mich. Ab dem Moment, in dem wir aber mitbekommen haben, dass bei Auftritten Leute unsere Lieder textsicher mitsingen, wurde es von Woche zu Woche immer lustiger.

Ist es schwierig auf der Bühne immer gut drauf zu sein und eine gute Show abzuliefern? Wichtig ist, dass vorher Ungereimtheiten geklärt sind, sei es in der Band oder Familie. Kurz vor dem Auftritt lege ich den Fokus auf das, was gleich kommen wird, wo wir sind und bei wem wir sind. Eine falsche Ortschaft zum Beispiel möchte, glaube ich, niemand ansagen. Ich spüre aber auch nach so vielen Konzerten jedes Mal, wenn das Adrenalin kurz vor Beginn zu steigen beginnt. Ich bin ein „Nervositätspinkerl“, das auftritt.

Habt ihr Rituale vor jedem Auftritt? Wir bilden einen Kreis und gehen in uns. Wenn sich das aus zeitlichen Gründen nicht ausgeht, ist es nicht dasselbe und jeder wartet ab, ob etwas schiefgeht.