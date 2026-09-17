Am 20. September übernehmen die fünf Musiker eine Stunde lang Radio Flamingo – und erzählen über ihre Anfänge, ihre Musik und exklusive Tourbus-Geschichten.

Sie nennen es „LederhosenBASSkalation“, wenn sie auf der Bühne Volksmusik mit Rock, Pop oder Dance vereinen. Am Sonntag trifft man die fünf Musiker nicht auf der Stage, sondern im Radiostudio – mit sechzig Minuten Narrenfreiheit. Von 11 bis 12 Uhr übernehmen „Die Südsteirer“ das Programm von Radio Flamingo und gestalten ein Oktoberfest-Special ganz nach ihrem Geschmack.

Die Hörer erwarten nicht nur die besten Hits der Band, sondern auch Geschichten, die bislang eher im Tourbus blieben. „Es geht um lustige Anekdoten und persönliche Details – es passiert nicht so oft, dass wir alle fünf gleichzeitig zu Wort kommen können“, freut sich Sänger Florian Mandl.

Von der Buschenschank bis nach Dubai

Geplant ist eine musikalische Zeitreise: Von ihren Anfängen im Jahr 2013 als "die jungen Südsteirer“ und ersten Auftritten bei Buschenschenken bis hin zu Konzerten quer durch ganz Europa und darüber hinaus. „Dubai war eine einzigartige Erfahrung für uns“, erzählt Mandl. Was dort ein Strand, ein Glaszelt und eine versteckte Jägermeister-Eisbar miteinander zu tun haben, lüften sie On Air.

Es wird ein Blick hinter die Kulissen gewagt. Florian Mandl und seine Bandkollegen Julian Gigler, Stefan Körbler, Lukas Posch und Thomas Schoenekl erzählen offen, wie sich Gesprächsthemen auf Tour im Laufe der Jahre verändert haben – weg von Party hin zum Windelwechseln. „Immerhin dürfen wir in der Südsteirer-Familie bald das sechste Kind begrüßen“, schmunzelt Mandl. Musikalische Geheimnisse werden ebenfalls gelüftet – oft waren ausgerechnet jene Songs am erfolgreichsten, die ohne großen Plan entstanden sind.

Die Sendung eröffnen sie mit ihrer allerersten Nummer „Gaude bis zum Umfallen“. „Die liegt ganz tief in den Archiven von vielen Radiosendern – aber dieser Sound begleitet uns seither“, so Mandl. Und das tut er auch weiterhin – dieses Jahr das erste Mal nach Holland auf eine Wiesn.