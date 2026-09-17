Am 19. September ist es endgültig so weit: Das Trachtengeschäft „Rollett“ in der Grazer Innenstadt sperrt für immer zu. Von letzten Tagen zwischen Wehmut und Hoch-Zeit für Tracht.

Eigentlich gehört diese Zeit zur stärksten im Jahr, wenn sich die Kundschaft zwischen „Aufsteirern“ in Graz und Oktober- wie Erntedankfesten in den Gemeinden mit neuer Tracht förmlich eindeckt. Das trifft grundsätzlich auch auf diese Septembertage 2026 zu – und doch wird derzeit das Vorbeischauen der Kundschaft von Wehmut überlagert, jedenfalls mitten im Grazer Zentrum: „Erst gestern hat eine Kundschaft gemeint: Ich könnt‘ auf der Stelle losplärrn“, erzählt eine Mitarbeiterin bei „Trachten Rollett“. Jenes Geschäft in der Murgasse, gleich an der Ecke zur Hauptbrücke, das für immer schließt. Nach 185 Jahren.

Dieser bevorstehende Abschied war ja heuer im Juni bekannt geworden: „Schauen Sie, wie viele Geschäfte in letzter Zeit zugesperrt haben“, erklärte Chefin Bettina Apelt der Kleinen Zeitung – mit Verweis auf die ständigen Parkplatz- und Frequenzdiskussionen rund ums Grazer Zentrum. Die Zahlen stimmten einfach nicht mehr, so Apelt. „Wir haben uns wirklich bemüht, einen Nachfolger aus dem Großraum Graz zu finden, der aus der Trachtenbranche kommt und das Geschäft übernehmen will. Aber das war leider erfolglos.“ Also fällt bei einem der ältesten Geschäfte in Graz der Vorhang.

© Saria Noch kann man schmökern, am 19. September ist der letzte Verkaufstag

Der letzte Verkaufstag

Damals hieß es noch, man werde „im September“ schließen. Nun steht der Tag des Abschieds fest: Am 19. September ist Rollett das letzte Mal im Grazer Zentrum geöffnet. Wer in diesen Tagen vorbeischaut, findet noch Dirndlkleider, Jacken und mehr – samt baumelndem „Country Line“-Etikett, seit 2018 führt ja die gleichnamige Firma von Salzburg aus das Rollett-Geschäft. „Es sind noch viele Stammkunden da. Schon auch, um was zu kaufen, aber viele wollen einfach nur so noch einmal vorbeikommen“, meint die Mitarbeiterin in der Murgasse. Bis Samstag ist dafür noch Zeit.