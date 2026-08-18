Für die frühere Raika-Fläche beim Landhaus hat man einen neuen Mieter gefunden. Und auf dem Jakominiplatz werden Snipes-Räume für den kulinarischen Neustart umgebaut.

In den vergangenen Wochen mussten sie den lästigen Redakteur immer wieder um Geduld bitten – am Dienstag nun konnte eine der Mitarbeiterinnen der Landesliegenschaftsverwaltung förmlich ins Telefon lachen und der Kleinen Zeitung bestätigen, dass jetzt alles in trockenen Tüchern ist: Jene prominenten Geschäftsflächen beim Landhaus in der Herrengasse, in denen zuletzt die Raiffeisenbank eine Filiale führte, sind neu vergeben. „Tamaris wird hier im Herbst ein Schuhgeschäft eröffnen.“

Comeback unter neuen Vorzeichen

Es ist eine Rückkehr der deutschen Firma ins Grazer Zentrum – jedoch unter neuen Vorzeichen, wie man betont: Im Jahr 2017 musste ja ein Schuhhändler, der auch Shops im Namen von Tamaris betrieben hat, diese nach einer Insolvenz schließen. Doch dieses Mal setze das deutsche Unternehmen selbst den Schritt zum Comeback in der Grazer Herrengasse.

© Saria Jakominiplatz/Jakoministraße: Hier wird für ein Restaurant umgebaut

Ein paar Laufmeter weiter wird bereits fleißig am Neustart gearbeitet: Jene Eckräume auf dem Jakominiplatz, welche der Sporthändler „Snipes“ im Juni überraschend verlassen hat, werden bereits umgebaut – wie berichtet, wird hier wieder ein Restaurant eröffnet. Und: In der Franziskanergasse, der schmalen Verbindung zwischen Hauptplatz und Franziskanerplatz, hat nun ebenfalls ein 24-Stunden-Automatenshop eröffnet.