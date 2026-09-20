„Nudelei“ bald neu am Wochenmarkt in Seeboden

Sachsenburgs frühere Adeg-Chefin Renate Prax konzentriert sich nun auf die Herstellung selbstgemachter Nudeln. Ab Oktober ist sie am Markt in Seeboden vertreten.

Ihr ganzes Arbeitsleben hat Renate Prax bislang bei Adeg-Märkten verbracht, davon 16 Jahre in der Selbstständigkeit. Weil die gelernte Kauffrau aus persönlichen Gründen kürzer treten wollte, hat sie heuer den Adeg in Sachsenburg an Romana Sagmeister übergeben. Ganz so ruhig bleibt es um die 60-Jährige aber trotzdem nicht. Sie hat kurzerhand „Die Nudelei“ gegründet und krendelt weiterhin ihre leckeren Nudelvariationen, mit denen sie bereits die Adeg-Kunden in Sachsenburg verwöhnt hat. „Ich habe im ehemaligen Gasthaus Astner in Obergottesfeld eine Küche angemietet, wo ich jetzt als Alleinvertreiber ein paar Tage in der Woche meine Nudeln herstelle“, sagt Prax, die nach wie vor in Sachsenburg lebt.

Besonders stolz ist sie auf ihre selbstgemachten Kärntner Nudeln, die es auch zum Vorbestellen gibt. „Dafür verwende ich braune Minze aus dem eigenen Garten“, verrät Prax. Generell achtet sie als Genussland-Kärnten-Mitglied bei ihren Produkten auf gute Qualität. So stammen die Bio-Erdäpfel für ihre Erdäpfelnudeln direkt vom Genusslandbetrieb Hillebold aus Obergottesfeld. Beim Topfen schwört sie auf Sonnenalmtopfen.

Fleisch und Mozzarellanudeln

In ihrem „Nudelei-Repertoire“ hat sie aber auch Fleisch- oder Tomaten-Mozzarellanudeln. „Saisonale Nudeln, wie vom Bärlauch, sind geplant, sofern ich zeitlich dazu komme“, sagt Prax.

Erhältlich sind die Kreationen bis dato in den Adeg-Märkten in Lind und Möllbrücke sowie bei Neuwirt´s Hofladen in Lendorf. Spätestens ab Ende Oktober steht für Prax auch ein Markttag pro Woche an, ein Anhänger mit Kühlung wurde bereits angeschafft. Immer freitags wird sie ihre Produkte von 8 bis 12 Uhr am Wochenmarkt in Seeboden verkaufen. Für die gebürtige Lieserbrücknerin fühlt sich dieser Schritt an wie Heimkommen: „Ich war 32 Jahre lang beim Adeg in Seeboden beschäftigt und habe dort gelernt. Viele Leute kennen mich.“