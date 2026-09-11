Neustart für Nahversorger in Sachsenburg

Im April wurde noch eine Nachfolge für den Adeg-Markt von Kauffrau Renate Prax gesucht. Nun ist sie gefunden: Der neue Adeg GP Sachsenburg wurde eröffnet.

Aus persönlichen Gründen wollte Renate Prax kürzertreten und suchte deshalb im April jemanden, der ihren Adeg-Markt im Ortskern von Sachsenburg weiterführt. Diese Nachfolge ist nun gefunden: Romana Sagmeister übernimmt den Standort und eröffnete am Donnerstag, dem 10. September, den neuen Adeg GP Sachsenburg am Marktplatz 11. Sagmeister bringt elf Jahre Erfahrung bei Rewe mit und kennt die Anforderungen an die moderne Nahversorgung. „Als sich die Möglichkeit ergeben hat, den Markt in Sachsenburg zu übernehmen, war für uns klar: Diese Chance wollen wir beim Schopf packen. Unser Ziel ist es, einen verlässlichen Nahversorger für die Menschen im Ort zu schaffen und den Markt Schritt für Schritt nach den Bedürfnissen der Kundinnen und Kunden weiterzuentwickeln“, erklärt Sagmeister.

Gemeinsam mit einem achtköpfigen Team will Sagmeister für persönliche Betreuung, ein breites Sortiment und ein angenehmes Einkaufserlebnis im Herzen der Gemeinde sorgen. Der Markt soll dabei nicht nur ein Einkaufsort sein, sondern auch Teil des Gemeindelebens. Die Unterstützung lokaler Vereine ist dem Team ebenfalls ein wichtiges Anliegen. Rewe-Großhandel-Geschäftsführer Florian Klein sagt: „Mit Adeg GP Sachsenburg entsteht ein neuer Nahversorger, der Erfahrung, Engagement und Nähe zu den Menschen verbindet. Romana Sagmeister und ihre Mitarbeitenden zeigen, wie wichtig motivierte Menschen vor Ort für eine lebendige Gemeinde sind. Ich wünsche ihnen viel Erfolg und alles Gute für die Eröffnung.“

© Karlheinz Fessl Mit einem achtköpfigen Team will Romana Sagmeister die Nahversorgung in Sachsenburg langfristig sichern

Regionale Produkte sollen folgen

Ab sofort wartet auf die Kundinnen und Kunden ein breites Angebot von der Eigenmarke „Clever“ bis zu „Ja! Natürlich“-Bio-Produkten. Das Sortiment soll künftig gezielt um lokale Waren aus der Umgebung erweitert werden. Regionale Produzentinnen und Produzenten sollen dadurch stärker eingebunden werden. „Regionalität in den Regalen gehört für uns zu einem guten Nahversorger einfach dazu. Wir möchten das Sortiment in den kommenden Monaten bewusst weiterentwickeln und ansässigen Betrieben aus der Umgebung eine Bühne im Markt geben“, so Sagmeister weiter.

© Karlheinz Fessl Am 10. September eröffnete der neue Adeg GP Sachsenburg

Auch Bürgermeister Wilfried Pichler freut sich über die Eröffnung. „Mit Adeg GP Sachsenburg bleibt die Nahversorgung im Ort langfristig gesichert. Das ist ein wichtiger Schritt für unsere Gemeinde und für die Menschen, die hier leben.“ Die Gemeinde übernimmt weiterhin die Pacht. Der Adeg GP Sachsenburg hat montags bis freitags von 6.30 bis 18.30 Uhr sowie samstags von 7.30 bis 17 Uhr geöffnet.