Ein Festakt für die neue Genussadresse auf Burg Heinfels

Das Kulinarium wurde eröffnet. Vertreter aus Politik, Tourismus und Denkmalpflege waren dabei. Ziel ist, die Burg als Ort für Genuss und Begegnung zu beleben.

Mit einem Festakt wurde das Kulinarium auf Burg Heinfels offiziell eröffnet. Zahlreiche Vertreter aus Politik, Tourismus, Denkmalpflege und der Region sowie Wegbegleiter des Revitalisierungsprojekts waren dabei. Musikalisch gestaltet wurde die Feier von Quetschholz und der Bläsergruppe der Musikkapelle Heinfels. Nach den Grußworten von Alt-Landeshauptmann Herwig van Staa, Bundesrat Markus Stotter, der den Tiroler Landeshauptmann vertrat, und Bürgermeister Johann Kraler wurde das Kulinarium von Pater André aus Kalkstein gesegnet. Anschließend wurde symbolisch das Band durchgeschnitten. „Auch wenn die Türen längst geöffnet sind, eröffnen wir heute weit mehr als neue Räume: Wir eröffnen neue Möglichkeiten, Burg Heinfels zu erleben“, betonte Ulrich Zuenelli.

Mit dem Kulinarium sei die Gastronomie als dritte Säule neben Museum und Veranstaltungen hinzugekommen. Museumsvereinsobmann Peter Leiter erinnerte in seiner Ansprache an die langjährige Entwicklung des Projekts. Ziel sei es von Beginn an gewesen, „wieder Leben in diese alten Mauern zu bringen“. Die heutige Burg sei das Ergebnis des Engagements zahlreicher Menschen, Institutionen und Unterstützer. Im Anschluss konnten die Gäste das Kulinarium und weitere Bereiche der Burg besichtigen. Bei kulinarischen Köstlichkeiten und Gesprächen klang der Festakt in den historischen Räumlichkeiten aus.