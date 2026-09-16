Wohin am Wochenende? Ob Notburgakirtag, das Khünegger Landleb‘n, Jubiläen oder ein Genussgolfturnier: Das kommende Wochenende hat für Feierlustige jede Menge zu bieten. Ein Überblick.

Das Khünegger Landleb‘n lockt am 20. September wieder mit viel Kultur und regionaler Kulinarik nach St. Peter am Ottersbach

Der Sommer verabschiedet sich langsam, doch das tut der Feierlaune in der Südoststeiermark keinen Abbruch: Von 18. bis 20. September – dem letzten Wochenende vor dem kalendarischen Herbstbeginn – wartet auf Genuss- und Feierfreudige einmal mehr ein bunter Mix aus traditionellen (Wein-)Festen und Jubiläumsreigen.

Neben dem Benefizfest „Lebensfreid fia olle Leit“ startet das Festwochenende mit einem der wohl größten südoststeirischen Kirtage: dem Notburgakirtag in Jagerberg. Schon am Freitag und Samstag locken Vergnügungspark und Disco-Zelt, bevor am Sonntag, 20. September, rund 200 Aussteller zum Stöbern und Genießen einladen: Mode, Spielzeug oder Autos, aber auch regionale Schmankerl wie Steckerlfisch, Jagerberger Chips oder Schaumrollen und vieles mehr erwartet die Besucherinnen und Besucher.

© Gemeinde Jagerberg Von 18. bis 20. September tummeln sich wieder Tausende Besucherinnen und Besucher beim Notburgakirtag in Jagerberg

Klöcher Pressfest und Stadtfest in Mureck

Urig wird es dann am Samstag ab 12 Uhr beim Klöcher Pressfest am Festplatz: Mit Gummistiefeln geht’s für interessierte Gäste wie anno dazumal direkt in den Bottich mit Weintrauben – zum Traubenstampfen. Der frische Traubenmost darf natürlich gleich verkostet werden. Zudem schenken die Klöcher Winzer ihre Weine aus und servieren regionale Schmankerl.

Am selben Tag geht auch wieder das traditionelle Murecker Stadtfest am Lorberplatz über die Bühne. Nach dem Festakt um 11 Uhr erwarten die Gäste neben einer Modenschau auch Stände zahlreicher Aussteller und Hobbykünstler. Musikalisch umrahmt wird das Fest von regionalen Bands und Musikgruppen auf drei Bühnen. Für das leibliche Wohl sorgen zahlreiche Lokale und Ehrenamtliche.

Actionreich geht es in Kirchberg an der Raab zu: Reisebusunfall, Gefahrgut und zahlreiche Verletzte beschäftigen ab 14 Uhr rund 130 Einsatz- und Gesundheitsfachkräfte der Rettung, Feuerwehr und des LKH bei einer groß angelegten Übung.

© KK Das traditionelle Murecker Stadtfest lockt auch dieses Jahr mit zahlreichen Ausstellern, Hobbykünstlern, Kulinarik und Live-Musik

Zudem stehen am Samstag einige Jubiläumsfeste auf dem Programm: So feiert die SU Straden mit der „1. Strod’ner Wiesn“ im Apfelstadion in Wieden sein 60-jähriges Bestehen und der Samstagsmarkt in Fehring erfreut seit zehn Jahren zahlreiche Bauernmarktliebhaberinnen und -liebhaber.

Brauchtum beim Khünegger Landleb’n

Der Duft von regionalen Köstlichkeiten liegt auch am Sonntag beim traditionellen Khünegger Landleb’n in St. Peter am Ottersbach in der Luft. Zudem dürfen sich Literaturbegeisterte wieder auf Lesungen unter freiem Himmel und Theaterstücke sowie Live-Musik freuen.

Impressionen vom Khünegger Landleb’n 2025

1 / 78 Bei strahlendem Sonnenschein fand auf einem Bergrücken nahe St. Peter am Ottersbach das Khünegger Landleb‘n statt © KLZ / Schleich-presse

Genussgolfturnier und Zone-Neueröffnung

Ein neues Kapitel hingegen schlägt am Sonntag die Zone in Kirchberg auf: Sie ist umgezogen und eröffnet samt Bibliothek im ehemaligen Geschäft der Firma Stangl neu.

Gefeiert wird ab 10 Uhr mit einem bunten Programm: So können die Gäste erstmals einen Blick in die neuen Räumlichkeiten werfen, bei der Vernissage von Künstlerin Katharina Tieber in die Welt der Keramik eintauchen und werden auf das Kulturprogramm der Zone im kommenden Jahr eingestimmt.

© Julia Fellner Die Zone Kirchberg eröffnet am 20. September die neuen Räumlichkeiten im ehemaligen Geschäft der Firma Stangl

Für Feinschmecker ebenso wie Golfenthusiasten lohnt sich auch der Weg nach Bad Gleichenberg: Dort trifft am Sonntag beim bereits restlos ausverkauften Genussgolfturnier zum sechsten Mal die Leidenschaft für den Sport auf die Gourmetküche von Richard Rauch.

Fotos vom Genussgolfturnier aus dem Vorjahr:

1 / 57 Beim Genussgolfturnier in Bad Gleichenberg herrschte wieder beste Stimmung © Vulkanlandhotel Legenstein (f) Julia Legenstein