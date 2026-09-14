SU Straden feiert 60-Jahr-Jubiläum mit der „1. Strod‘ner Wiesn“
Am Samstag, 19. September, lädt der Traditionsverein zum Oktoberfest ins Apfelstadion in Wieden. Neben Musik der Marktmusikkapelle Straden, Nordwand und Hannah wird es auch einen Bieranstich geben.
Die Sportunion Straden feiert ihr 60-jähriges Bestehen. Im März dieses Jahres wurden bereits neue Dressen und eine neue LED-Flutlichtanlage eingeweiht, am Samstag, 19. September, lädt der Traditionsverein zu einem Jubiläumsfest im bayerischen Stil ein. Auf die Besucherinnen und Besucher wartet im Festzelt im Apfelstadion in Wieden ein buntes Programm aus Live-Musik und traditionellen Oktoberfest-Schmankerln.
Die Feier beginnt um 18 Uhr mit der Marktmusikkapelle Straden. Ab 20 Uhr heißt es dann offiziell: „O’zapft is!“. Für Stimmung im Festzelt sorgen die Live-Band Nordwand und die Künstlerin Hannah aus St. Anna.
Trachten-Special
Von der klassischen Weißwurst über Brezen bis hin zur originalen Maß Bier ist für das leibliche Wohl gesorgt. Die Sportunion Straden unter Obmann Josef Neumeister lädt alle Gäste herzlich ein, in Dirndl und Lederhose zu erscheinen: „60 Jahre sind ein Meilenstein, den wir nicht nur feiern, sondern zum Anlass nehmen möchten, um uns bei allen Mitgliedern, Partnern und Freunden für die jahrzehntelange Treue zu bedanken.“
Eckdaten zur Veranstaltung:
Was: 60-jähriges Jubiläumsfest & „1. Strodner Wies‘n“ der SU Straden
Wann: Samstag, 19. September, ab 18 Uhr
Wo: im Apfelstadion in Wieden 6, 8345 Straden
Eintritt: 8 € Vorverkauf bzw. 12 € Abendkasse
Karten sind im Café Klausen, bei Heimspielen der SU Straden und bei allen Funktionären erhältlich.