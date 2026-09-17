Das war die erste Folge der Hofwoche bei „Bauer sucht Frau“: Zwei Damen kämpfen um Murtaler Peter und setzen dabei auf Tracht und besondere Gastgeschenke.

Der Traktor ist blitzblank, die Lederhose sitzt und die Nervosität steigt: Für Jungbauer Peter wird es ernst. In der aktuellen Staffel von „Bauer sucht Frau“ empfängt der 23-jährige Murtaler seine Hofdamen. Dafür hat er sich in die bäuerliche „Einserpanier“ geworfen: Lederhose, Spenzer und Hemd. Am besten sollten die Damen ebenfalls im Dirndl erscheinen: „Es gibt nichts Schöneres als ein Dirndl im Dirndl.“

Als Erste trifft Vanessa, „Vanni“ genannt, auf dem Hof ein. Die 20-Jährige aus Bruck an der Mur arbeitet als Zerspanungstechnikerin und steigt im braunen Dirndl aus ihrem Auto. Ein selbstgemachtes Geschenk für Peter hat sie ebenfalls dabei.

Der erste Eindruck scheint zu stimmen. „Er ist groß, das finde ich attraktiv“, sagt Vanni. Peter wiederum meint: „Sie ist genauso wie im Bewerbungsvideo.“

Peter erzählt, dass er als künftiger Hofübernehmer vorgesehen ist. Wichtig sei ihm eine Partnerin, die mit ihm „an einem Strang“ zieht.

Auch Vanni geht in die Offensive. „Und du bist also Fleischhacker?“, fragt sie ihren Bauern. Peter bejaht und erklärt, schließlich wolle jeder sein Schnitzel am Sonntag auf dem Teller haben. Die Preiselbeeren dazu esse er übrigens als Nachtisch.

„Peter ist humorvoll, hat meine Erwartungen auf jeden Fall erfüllt“, ist Vanni begeistert. Auch Peter scheint angetan: „Mit ihr könnte ich mich stundenlang unterhalten“, schwärmt er.

Tattoo sorgt für einen Moment der Stille

Vanni hat eine Frage an Peter. Der Murtaler macht kein Geheimnis daraus, dass er Tattoos und Piercings nicht besonders mag. Vanni hat einen vollständig tätowierten Arm.

Auf die Frage, wie er das findet, wird der sonst so wortgewandte Peter still. Gegen kleine Tattoos habe er nichts, sagt er. Wenn jemand „voll“ tätowiert sei, gefalle ihm das weniger.

Vanni beruhigt ihn: Das habe sie nicht vor. Und Peter lenkt ein: „Wenn alles andere passt, ist das eine Kleinigkeit.“

Dann kommt Konkurrenz auf den Hof.

Lisi bringt Speck und einen Lungentester

Elisabeth, genannt „Lisi“, ist 19 Jahre alt, ebenfalls trachtig gekleidet und kommt aus Flachau in Salzburg. Ihr Ziel: „Ich hoffe, dass das was wird mit Peter.“

Auch sie kommt nicht mit leeren Händen, bringt ein Kälbermüsli mit. Beim ersten Aufeinandertreffen erkundigt sich Vanni: „Hast du gut hergefunden?“ Im Einzelinterview sieht Lisi die Sache anders. Vanni sei keine starke Konkurrenz, sagt sie, und packt einen Trumpf nach dem anderen aus: Wie Peter spielt auch sie ein Musikinstrument in einem Verein und hat selbstgemachten Speck mit.

Für einen weiteren Volltreffer sorgt Lisi mit einem weiteren Geschenk: einem Lungentester. „Das habe ich mitgebracht, weil Peter gesagt hat, dass er keine Raucher mag“, erklärt sie. Peter pustet und wird mit schwarzem Ruß im Gesicht „verschönert“. „Genau mein Humor“, sagt er. Bei Vanni sorgt das für wenig Begeisterung. Ihre Miene wird ernst, während Lisi bei Peter einen Punkt nach dem anderen sammelt.

Die nächste Hofdame ist schon unterwegs. Sie wird erst in der nächsten Folge vorgestellt und hat sich einiges vorgenommen. „Ich möchte nicht allein in meinem Bett liegen, sondern mit Peter“, kündigt sie an.

© ATV Vanni und Lisi buhlen um Peter