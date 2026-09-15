Kärntner wird neuer Vorstand bei der Wiener Städtischen

Gerhard Hopfgartner, der jetzige Landesdirektor für Wien, wechselt mit 1. Juli 2027 in den Vorstand der Wiener Städtischen und folgt dort auf Sonja Brandtmayer.

Der gebürtige Kärntner Gerhard Hopfgartner wird mit 1. Juli 2027 vom Aufsichtsrat der Wiener Städtischen zum neuen Vertriebs- und Marketingvorstand bestellt. Der derzeitige Landesdirektor für Wien folgt in dieser Funktion auf Sonja Brandtmayer, die zu diesem Zeitpunkt den Vorstandsvorsitz übernimmt.

„Mit Gerhard Hopfgartner gewinnen wir einen ausgewiesenen Vertriebsexperten aus den eigenen Reihen für diese verantwortungsvolle Aufgabe. Er kennt unser Unternehmen, unsere Kundinnen und Kunden und den österreichischen Versicherungsmarkt seit vielen Jahren. Seine strategische Kompetenz und seine Führungserfahrung sind beste Voraussetzungen, um die Marktposition der Wiener Städtischen weiter auszubauen“, sagt Robert Lasshofer, Aufsichtsratsvorsitzender der Wiener Städtischen.

Über zwei Jahrzehnte Erfahrung

Hopfgartner ist seit dem Jahr 2013 für die Wiener Städtische tätig. Zunächst leitete er den Bereich Strategisches Marketing und Kundenkommunikation, Anfang 2017 wechselte er in die Landesdirektion Wien. Insgesamt verfügt Hopfgartner über mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung in der Versicherungsbranche. Seinen Master of Business Administration absolvierte er an der Alpen-Adria-Universität. „Die kommenden Jahre bieten große Chancen für die Wiener Städtische. Mein Ziel ist es, unsere starke Marktposition weiter auszubauen, neue Kundenpotenziale zu erschließen und unseren Wachstumskurs über alle Vertriebswege hinweg konsequent fortzusetzen. Ich freue mich sehr darauf, diese Entwicklung künftig im Vorstand mitzugestalten“, sagt der 53-Jährige. Hopfgartner ist verheiratet und hat zwei Kinder