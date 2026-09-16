Sie ist die Hadn-Botschafterin aus Südkärnten

Gudrun Glawischnig (32) verbindet Landwirtschaft, Tradition und moderne Küche. Ihr Buchweizen-Kochbuch ist bereits in zweiter Auflage erschienen.

Gudrun Glawischnig (32) verbindet Landwirtschaft, Tradition und moderne Küche. Ihr Kochbuch „Buchweizenzauber: Genuss ohne Gluten“ ist bereits mit einigen Ergänzungen in zweiter Auflage erschienen.

Vom Feld direkt auf den Teller: Für Gudrun Glawischnig (32) aus Leifling in der Gemeinde Neuhaus/Suha ist Buchweizen weit mehr als ein regionales Getreide. „Ich will den Menschen zeigen, was man mit Hadn alles zubereiten kann“, sagt die Agrar- und Umweltpädagogin und Direktvermarkterin. Gemeinsam mit ihrer Familie bewirtschaftet sie rund zehn Hektar Buchweizen. Nach der Wintergerste wird der Hadn angebaut und bereits im Oktober geerntet. Getrocknet, gereinigt und zu Mehl verarbeitet, bildet er die Grundlage für zahlreiche Produkte.

Ihr Wissen und ihre Begeisterung hat Glawischnig auch in einem Kochbuch zusammengefasst. 50 schnelle, einfache und glutenfreie Rezepte finden sich in „Buchweizenzauber: Genuss ohne Gluten“. Von Pizza und Hadnreis über Hauptspeisen bis zu Nachspeisen, Gebäck und Knabbereien reicht die Palette.

© KLZ / Georg Hoffelner Wenn der Hadn blüht

„Die Rezepte probiere ich alle selbst aus denn sie müssen funktionieren“, erzählt die Autorin. Die Ideen entstanden über Jahre und gemeinsam mit ihrer Mutter und den beiden Großmüttern. Mittlerweile ist das Buch in zweiter Auflage erhältlich. „Ich habe sehr viele positive Reaktionen bekommen“, freut sich Glawischnig.

Auch als Seminarbäuerin gibt sie ihr Wissen weiter und veranstaltet Kochkurse rund um den Hadn. Dabei geht es ihr nicht nur um gesunde Ernährung, sondern auch um die Zukunft der Landwirtschaft. „Ich möchte Tradition mit Innovation verbinden.“ Mit ihrem Mann Jakob, den sie während des Studiums an der Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik kennenlernte, und den beiden Kindern Valentina und Florian lebt sie am Hof. Vier Generationen wohnen im renovierten Schloss Leifling, dem Schloss Eberwein, zusammen. Die ganze Familie hilft mit.

Für das diesjährige Hadnfest hat Gudrun Glawischnig eine besondere Neuheit entwickelt: glutenfreie Hadnnudeln, die am Festwochenende vor dem Kaufhaus Adeg Schuler-Glawischnig in Neuhaus/Suha angeboten werden. „Der Hadn hat viele gesundheitliche Vorteile, blüht wunderschön und braucht weder Dünger noch Pflanzenschutzmittel und ist eine Wunderpflanze“, sagt Gudrun Glawischnig. Es kostet 14,90 Euro und ist im Buchhandel, in Bauernläden und im Onlineshop unter Glawischnig.at erhältlich.