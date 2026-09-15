Die Sparmaßnahmen im ORF haben offenbar noch heuer Auswirkungen auf die Informationsformate. Das „ZIB-Magazin“ soll eingestellt werden.

Der ORF wird mit Jahresende das vierminütige Format in seiner bisherigen Form einstellen. Das „ZIB Magazin“ bringt Hintergrundbeiträge und läuft knapp nach 20 Uhr im Programm von ORF 1. Aktuell hat die Sendung regelmäßig unter 100.000 Zuschauer und einen Marktanteil von unter fünf Prozent. Das Format soll allerdings nicht vollständig verschwinden. „Statt der täglichen Ausgabe des Kurzformats sind ab Jänner 2027 zehn bis zwölf Ausgaben in einer Länge von rund 50 Minuten geplant, ein Hybrid aus Magazin, Reportage und Dokumentation. Das neue Format soll demnach auf dem bisherigen ZIB-Magazin Spezial aufbauen, dessen jüngste Ausgabe Anfang Juli im Rahmen der Fußball-WM lief“, heißt es von Seiten des ORF.

Auf den aktuellen Sendeplatz könnte es dagegen Sportberichterstattung geben. Eine Entscheidung darüber sei noch nicht gefällt. Zuletzt gab es ja häufig Berichte über künftige Sparvorhaben, so wird auch die Millionen-Show voraussichtlich 2027 zu Ende gehen. Wie mehrfach berichtet, muss der ORF 2027 noch einmal zusätzlich 93 Millionen einsparen, wogegen das Unternehmen vor den Verfassungsgerichtshof zieht.

Zur Frage, warum man in Zeiten von Fake-News beim Infoangebot spart, heißt es vom ORF: „Die Chefredaktion erwartet sich durch die Veränderungen Einsparungen im hohen sechsstelligen Bereich sowie mehr Impact punkto Seherzahlen für das ZiB-Magazin. Zugleich trägt man damit auf der Formatebene dem Publikumswunsch nach mehr Dokumentationen und Reportagen Rechnung. 64 Prozent äußerten zuletzt in der Online-Umfrage „ORF fragt“ dieses Anliegen.“