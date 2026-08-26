Countdown für „Millionenshow“-Aus läuft

Dass das Hauptabend-Quiz mit Armin Assinger 2027 im ORF ausläuft, scheint fix zu sein. Die Entscheidung, ob im Frühsommer oder mit Ende des Jahres, fällt aber erst.

Rund 200.000 Euro kostet dem ORF eine Ausgabe der „Millionenshow“, die in einem Kölner TV-Studio produziert wird, wo die Infrastruktur von „Wer wird Millionär?“ (RTL) mitgenutzt wird. Aufs Jahr gerechnet beläuft sich das Budget auf knapp fünf Millionen Euro, die die ORF-Verantwortlichen künftig in Produktionen der heimischen TV- und Filmwirtschaft investieren wollen – so hört man es aus Insider-Kreisen. Dann fließt das Geld nicht mehr an „Endemol Shine Germany“.

Armin Assinger, Quizmaster des Dauerbrenners (er übernahm ihn 2002), wartet selbst auf die konkreten Pläne der ORF-Spitze und sagte kürzlich in einem Interview mit der Kleinen Zeitung: „Ich kann ja nicht mehr tun als abwarten und Kaffee trinken in diesem Fall. Es wäre jedenfalls schade, weil wir am Montagabend einfach etabliert sind. Insofern bin ich natürlich gespannt, wie sich die Verantwortlichen im ORF entscheiden werden, bleibe aber selbstverständlich optimistisch.“

Nachfolge-Format noch gesucht

So sieht der derzeitige Stand aus: Vier bis sechs Quiz-Ausgaben, die im Spätherbst aufgezeichnet werden, kommen erst Anfang 2027 auf den Bildschirm. Im kommenden Jahr sollen zumindest noch rund zehn Folgen produziert werden, um den Quoten-Garanten im Programm zu haben. Da die Programmdirektion ja mit 1. Jänner 2027 neu besetzt wird (Michael Krön folgt auf Stefanie Groiss-Horowitz), muss erst beschlossen werden, ob die „Millionenshow“ mit der Sommerpause ab Mai endgültig in den Ruhestand geschickt wird, oder ob noch das ganze nächste Jahr mit ihr „bespielt“ wird – um auch genügend Zeit für die Entwicklung eines neuen montägigen Hauptabendformats zu haben. Das Aus im Laufe von 2027, in welchem Monat auch immer, scheint aber besiegelt. Die Nachfolge soll dem Vernehmen nach jedenfalls kein anderes Quiz-Spiel bestreiten.

Kandidaten riskieren weniger

In den Anfängen wurde die „Millionenshow“ sogar dreimal die Woche gesendet (montags, freitags, samstags); mittlerweile sind es knapp 20 Ausgaben pro Jahr (inklusive Promi-Specials). Ins Budget eingerechnet werden müssen freilich die Gewinne der Kandidaten. Sie sind aber niedriger geworden, denn „die Leute riskieren mittlerweile deutlich weniger“, so ein Mitarbeiter. Zuletzt wurde die Millionenfrage im November 2020 gelöst – lange her also.

© ORF Assinger mit den Kandidaten der ersten Sendung nach der Sommerpause (14. September)

Aus der (langen) Sommerpause, die heuer schon mit 18. Mai eingeläutet wurde, kehrt das Quiz am 14. September zurück. Am 9. September wird die Spezialsendung für die Sporthilfe mit Kandidatinnen wie Janine Flock aufgezeichnet, die am 12. Oktober auf den Bildschirm kommt. Die quotenstärkste Folge heuer (26. Jänner) kam auf durchschnittlich 556.000 Seher (Marktanteil: 20 Prozent), im Schnitt waren bei der „Millionenshow“ in diesem Jahr pro Ausgabe 481.000 Zuschauer dabei. Für ein Format, das 2000 (damals noch mit Rainhard Fendrich) im ORF gestartet wurde, ein solider Wert. Bis Mai 2027 kann man auf jeden Fall noch mitraten!