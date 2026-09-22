Zwei Passailer planen, wann man am besten Swimming-Pools befüllt

Jörg Anhofer und Arnold Deutsch entwickelten ein Software-Tool für Wasserversorger. Dieses soll die Versorgung mit dem kostbaren Nass besser planbar machen.

Arnold Deutsch leitet die Softwareentwicklung eines international tätigen Unternehmerverbunds und ist auch als selbstständiger Programmierer tätig. Jörg Anhofer war unter anderem Fertigungsleiter bei Andritz Hydro und zuletzt Geschäftsführer des Anlagenbauers Scheuch in Ried im Innkreis. Seit 2024 arbeitet er als selbstständiger Organisationsberater. Seine Agentur heißt „sustainx“. Er begleitet unter anderem das Weitzer Wood Vision Lab.

Beide sind im Raum Passail daheim. Und da arbeitet das Duo seit einem Jahr auch an einem Projekt, das besonders aktuell ist. Entwickelt haben die beiden eine Online-Plattform namens „trag-ein.com“.

„Die aktuelle Berichterstattung über Wasserknappheit, Verbrauchsspitzen und Pool-Füllverbote zeigt sehr gut, vor welchen Herausforderungen Gemeinden und Wassergenossenschaften stehen. Oft mangelt es nicht am verfügbaren Wasser, sondern an der zeitlichen Koordination von Spitzenverbräuchen“, schildert Anhofer, der sich auch im Ideenreich Almenland engagiert.

Weniger Aufwand für die Wasserversorger

Auf der Plattform kann eingetragen werden, wie viel Wasser täglich zur Verfügung steht – und wann wer die Befüllung eines Swimming-Pools plant. Mit dem neuen Tool sollen Lastspitzen reduziert und die Versorgungssicherheit erhöht werden.

Zudem soll es weniger Aufwand für die Wasserversorger geben. Überhaupt soll die neue Plattform ein umfassendes Programm für Wassergenossenschaften und Wasserverbände werden. Dazu gibt es eine Umfrage unter Wasserversorgern, wie sie mit den aktuellen Herausforderungen umgehen, welche Probleme und Wünsche es gibt.

Interesse ist laut Jörg Anhofer da, etwa von der Stadtgemeinde Weiz und der Marktgemeinde Griffen. „Außerdem haben wir einen Termin im Büro von Landesrätin Simone Schmiedtbauer“, freut sich Anhofer. Schmiedtbauer ist unter anderem politisch zuständig für die Landwirtschaft und die Wasserressourcen in der Steiermark.