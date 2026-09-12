Der aktuellste Euromillionen-Jackpot von über 111 Millionen Euro geht nach Österreich. Eine Person aus Salzburg darf sich über diesen Gewinn freuen.

Großes Glück für eine Salzburgerin oder einen Salzburger: Bei der Euromillionen-Ziehung am 11. September konnte sie sich allein mit den Zahlen 1, 7, 15, 39 und 50 und den Sternenkreisen 1 und 11 einen Millionen-Gewinn sichern. Die Person darf sich nun über 111,5 Millionen Euro freuen.

Das Skurrile am Gewinn: Drei Tipps waren laut den Lotterien auf dem Normalschein angekreuzt, was gar nicht nötig gewesen wäre, denn gleich im ersten befanden sich die „5 plus 2 Richtigen“. Zudem sei auf dem Wettschein eine Laufzeit von zwei Ziehungen angekreuzt gewesen, erst bei der zweiten Ziehung habe sich der Erfolg eingestellt, hieß es.

Höchstgewinn stammt aus 2025

Dieser Gewinn ist erst der dritte dreistellige Millionengewinn in Österreich. Das letzte Mal wurde der Europot in Österreich im März 2025 geknackt. Der Spielteilnehmer gewann damals 250 Millionen Euro. Er hält damit den Rekord an Lottogewinnen in Österreich.

Bei den Österreichischen Lotterien gibt es am Wochenende ebenfalls einen hohen Millionenbetrag zu ergattern. Bei „6 aus 45“ wird am Sonntag ein Gewinn von 11 Millionen Euro ausgespielt.

Steirischer Lottogewinner immer noch unbekannt

Vor mehr als einem Monat knackte eine Person aus der Steiermark den Achtfach-Jackpot im Lotto. 12 Millionen Euro warten seitdem darauf, abgeholt zu werden, denn der glückliche Gewinner oder die glückliche Gewinnerin ist weiterhin unbekannt, wie Günter Engelhart, Sprecher der Österreichischen Lotterien bestätigt.