Im Juli gewann ein Steirer den Achtfachjackpot im Lotto, seitdem wartet der Gewinn darauf, abgeholt zu werden. Drei Jahre haben Lottogewinner Zeit, ihr Geld in Anspruch zu nehmen.

Vor mehr als einem Monat knackte eine Person aus der Steiermark den Achtfach-Jackpot. 12 Millionen Euro warten seitdem darauf, abgeholt zu werden, denn der glückliche Gewinner oder die glückliche Gewinnerin ist weiterhin unbekannt, wie Günter Engelhart, Sprecher der Österreichischen Lotterien bestätigt.

Noch ist der Gewinn nicht verloren, drei Jahre haben Personen Zeit, ihren Lottogewinn in Anspruch zu nehmen. „Dass so lange zugewartet wird, ist aber selten der Fall“, so Engelhart. Im Regelfall melden sich Gewinnerinnen und Gewinner nach ungefähr acht bis zehn Tagen, so seine Erfahrung. Vor allem in den Sommermonaten können allerdings auch einige Wochen vergehen. Erst kürzlich habe man einen Fall gehabt, bei dem Betroffene erst nach zwei bis drei Monaten ihren Gewinn in Anspruch nahmen. „Wenn die Leute im Ausland oder im Urlaub sind, kann das schon passieren.“