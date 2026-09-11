Heftige Unwetter in Dalmatien: Überflutungen in Split

In Dalmatien sorgte ein Unwetter mit Sturm und starken Regenfällen für Überflutungen und Verkehrschaos in Split und Kaštela. Die Wetterlage an der Adria bleibt weiterhin angespannt.

Freitagvormittag traf ein heftiges Unwetter die Adriaküste im Süden Kroatiens. Etwa eine Stunde lang zogen Gewitter mit Sturmböen und enormen Regenmengen vom Meer ins Landesinnere. Am stärksten getroffen wurde die Stadt Split.

Von etwa 9 bis 10 Uhr am Vormittag fielen bis zu 77 Liter Regen pro Quadratmeter. Zahlreiche Straßen wurden überflutet und sorgten für ein Verkehrschaos in der dalmatinischen Küstenstadt. Es kam auch zu Wassereintritten in Gebäuden. Auch aus der Küstenstadt Kaštela werden Überflutungen gemeldet.

Über Schäden, Verletzte und die Zahl der Feuerwehreinsätze liegen aktuell noch keine Informationen vor.

Während das heftige Unwetter Split und andere Küstenorte unter Wasser setzte, fiel auf der Insel Brač, wo Donnerstagnacht ein Waldbrand ausgebrochen ist, kein einziger Tropfen Regen. Über hundert Feuerwehrkräfte kämpfen gegen das Feuer, das sich bis Freitagmittag auf 1000 Hektar ausgebreitet hatte. Starker Wind und die extrem trockenen Böden erschweren die Löscharbeiten.

Laut dem kroatischen Wetterdienst DHMZ bleibt die Lage noch bis in die Nachtstunden angespannt. Es gilt weiterhin die zweithöchste Wetterwarnstufe für Kroatien. Erst für das Wochenende ist in der Adriaregion Wetterberuhigung prognostiziert.

Seit Mittwochnacht gibt es heftige Unwetter in Italien, Slowenien und Kroatien. Am Donnerstag starb in Norditalien eine Frau, sie war in einer überfluteten Unterführung in ihrem Auto eingeschlossen.