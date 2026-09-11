Waldbrand auf Insel Brač: Anwohner an die Küste evakuiert

Seit Donnerstagnacht wütet ein Waldbrand auf der Insel Brač in Kroatien. Die Flammen wurden durch den Wind angefacht und bedrohten Häuser und Bewohner.

Donnerstag um 22.13 Uhr ging bei der Feuerwehr-Einsatzzentrale in Split die Meldung über einen Flächenbrand im Gebiet von Ložišća auf der Insel Brač ein. Das Feuer brach in unwegsamem Gelände aus. Siebzig Feuerwehrleute mit 20 Einsatzfahrzeugen der Freiwilligen Feuerwehren von Supetar, Bol, Pučišća, Selca und Milna sind seither an den Löscharbeiten beteiligt.

Aufgrund starker Winde näherte sich das Feuer schnell den Ortschaften Ložišća und Bobovišća. Angesichts der Bedrohung wurden gegen 3.30 Uhr Vorbereitungen für eine Evakuierung der Anwohner über den Seeweg von der Insel auf das Festland getroffen. Schiffe der Hafenbehörde Split und der Wasserschutzpolizei wurden in das Gebiet entsandt.

Auf eine vollständige Evakuierung konnte in den Nachtstunden dann schlussendlich verzichtete werden, stattdessen wurden die Bewohner in den Küstenort Bobovišća na Moru gebracht. Die Schiffe blieben die Nacht über dort in Bereitschaft. „Alle Wohngebäude konnten erfolgreich geschützt werden“, teilte die Einsatzleitung Dalamacija Danas Freitagmorgen mit.

Vier Löschflugzeuge

Zur Unterstützung der Feuerwehrkräfte der Insel Brač wurden am Freitag zahlreiche Einheiten des Feuerwehrverbandes des Landkreises Split-Dalmatien entsandt. Zusätzlich 33 Feuerwehrleute mit zehn Einsatzfahrzeugen unterstützen die Einsatzkräfte seit Freitagmorgen vor Ort. Zudem sind vier Löschflugzeuge des Typs CL-415 am Brandort eingesetzt. „Im südlichen Teil des Brandgebiets gibt es noch offene Flammen. In anderen Bereichen beobachten wir vereinzeltes Wiederaufflammen. Die Löschflugzeuge sind bereits im Einsatz und wir gehen davon aus, dass wir die Lage im Süden unter Kontrolle haben werden“, zeigte sich Ivan Kovačević, Kommandant des Feuerwehrverbands der Gespanschaft Split-Dalmatien, am Freitag optimistisch.