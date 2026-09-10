Auf Einladung der FPÖ stellte Gerald Grosz sein kontroverses Buch in Trautmannsdorf vor. Die sozialistische Jugend hängte vor der Halle ein Protest-Plakat auf, die FPÖ sieht darin für sich gar eine Werbeaktion.

Ein „vorhangartiges rotes Transparent“ sieht die FPÖ, die SJ eine Aktion, um auf „menschenfeindliche Rhetorik“ aufmerksam zu machen, die als normale politische Debatte verkauft werde

„Ab nach Hause Gerald“, stand in dicken weißen Lettern auf einem dunkelrot bemalten Stück Stoff geschrieben. Aufgehängt worden war es vor dem Eingang zum Trauteum, der Veranstaltungshalle im südoststeirischen Trautmannsdorf (Gemeinde Bad Gleichenberg). Dort fand am Donnerstagabend die Buchpräsentation „Ab nach Hause“ von Gerald Grosz auf Einladung der FPÖ Südoststeiermark statt.

Ein Polit-Hickhack ging in Szene, noch bevor der Autor um 19 Uhr auf die Bühne trat. Denn ehe sich die SJ Steiermark Donnerstagnachmittag zur Aktion „bekannte“, witzelte FPÖ-Landtagsabgeordneter Michael Wagner bereits über die „Werbeaktion“ und wollte im roten Transparent ein Bettlaken erkennen. Hier seien offenbar selbsternannte linke Aktivisten am Werk, die sich durch das Plakat und den Wortlaut selbst entlarvt hätten, vermeldete der südoststeirische FPÖ-Obmann.

© KLZ / Ramona Lenz FPÖ-Südoststeiermark-Obmann und Landtagsabgeordneter, Michael Wagner

Politisches Signal

Die Sozialistische Jugend unter dem Landesvorsitzenden Constantin Benga aus Feldbach sieht in der Buchpräsentation ein fatales Signal und einen politischen Zirkus: „Dass die Freiheitlichen einem politischen Provokateur wie Grosz in der Region eine Bühne bieten, ist kein harmloses Kulturprogramm, sondern ein bewusstes politisches Signal.“ Benga kritisiert insbesondere die Inhalte des Buches, etwa, dass das Konzept der „Remigration“ darin einschlägig thematisiert werde.

© SJ Steiermark Landesvorsitzender der Sozialistischen Jugend Steiermark, Constantin Benga

Erst im Juni 2026 sorgte Grosz für Aufregung, als er im Grazer Wahlkampf ein Video vor Kebap-Läden produzierte, in dem er von ausländischen Unternehmern fantasierte, die Österreich unterwandern würden.