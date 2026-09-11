„Weinkost on Tour“ lädt in Feldbach zum Verkosten von Siegerweinen ein

Im Rahmen exklusiver Verkostungen mit Sommelier Arno Bergler und Kleine-Kulinarikexperte Georg Hoffelner gibt es Finalistenweine der Kleinen Zeitung Weinkost 2026 zu genießen.

Am Donnerstag, 22. Oktober, ab 18 Uhr steigt im Regionalbüro der Kleinen Zeitung Feldbach eine Veranstaltung der Sonderklasse: Die kultige Kleine-Zeitung-Weinkost geht „on tour“ und macht einen Halt in der südoststeirischen Bezirkshauptstadt.

Mit Sommelier und Verkostungsleiter Arno Bergler und Kleine-Kulinarikexperte Georg Hoffelner wird im Forum der Kleinen Zeitung Feldbach (Hauptplatz 26) exklusiv eine Auswahl von zwölf Finalistenweinen aus vier prämierten Kategorieren der Kleine-Zeitung-Weinkost 2026 verkostet: Welschriesling Gebietswein, Sauvignon Blanc Ortswein, Burgunder Riedenwein und Natural Wine.

Die besten edlen Tropfen sind zu erwarten, denn bei der Weinkost 2026 präsentierte sich einmal mehr die beeindruckende Qualität der steirischen Weinlandschaft im Rampenlicht. Neben renommierten Spitzenbetrieben konnten auch aufstrebende Weingüter mit bemerkenswerten Weinen überzeugen – gerade diese Mischung mache die Dynamik der steirischen Weinszene aus, wissen Experten.

Details und Hintergrundinfos

Bergler und Hoffelner verraten vor Ort in Feldbach auch spannende Details und Hintergrundinfos zu den Rebsorten, Winzern und Weinen und beantworten Fragen der Gäste. Auch für Kulinarik wird gesorgt: Brot und Fingerfood werden zu den Siegerweinen serviert.

Die Teilnehmeranzahl ist limitiert. Tickets gibt es im Online-Shop und im Regionalbüro der Kleinen Zeitung Feldbach (Hauptplatz 26, 8330 Feldbach) zu erwerben.

© KLZ / Julia Schuster Anmeldung online oder direkt im Regionalbüro der Kleinen Zeitung

Auftakt in Hartberg

Den ersten erfolgreichen Stopp machte die „Weinkost on Tour“ im Kleine-Zeitung-Regionalbüro in Hartberg. Dabei wurden die Gäste auch um ihre Meinung zu den Weinen gefragt und schlüpften in die Rolle der Jury. Das Ergebnis: Nicht immer waren die Gäste der Meinung der Fachjury und fachsimpelten mit ihr über Fruchtnoten, Säure und Tannine. Die meisten Weine glänzten aber sowohl bei Jury als auch bei den Gästen.