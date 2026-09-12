Wie österreichische Forscher Waldrappen den Weg zeigen

Ein österreichisches Forscherteam kümmert sich aufopfernd um den bedrohten Waldrapp: Um Jungtieren eine sichere Zugroute in ein geeignetes Überwinterungsgebiet zu zeigen, werden sie von Zieheltern im Flugzeug begleitet.

Was für ein Bild: Menschen, die seit Ende August Seite an Seite mit Vögeln in der Luft unterwegs sind, mit ihnen kommunizieren und gemeinsam Migrationsflüge – über 1800 Kilometer von Deutschland über Frankreich nach Spanien – absolvieren. Das Foto entstand dieser Tage und zeigt die Arbeit des „Waldrappteams“, das sich seit bald 25 Jahren aufopfernd der Wiederansiedlung des Waldrapps (Geronticus eremita aus der Familie der Ibisvögel) in Europa widmet.

Projektmanager Johannes Fritz gründete das Waldrappteam 2002 und ist seither federführend in den Bemühungen um die Zukunft der Tiere aktiv. Der studierte Tiroler Biologe arbeitete unter anderem am Konrad-Lorenz-Institut in Altenberg und der Konrad-Lorenz-Forschungsstelle in Grünau, wo schon damals eine sesshafte Waldrappkolonie lebte.

© www.waldrappteam.at Projektmanager und Biologe Johannes Fritz

Starthilfe ins Erwachsenenleben

Eine der größten Herausforderungen ist die Gründung von Zugtraditionen, um eine migrierende Population aufzubauen, die in Europa selbstständig überleben kann. Im Interview erklärt Fritz die Mission des Tierschutzunternehmens: „Wir zeigen den jungen Vögeln eine sichere Zugroute in ein geeignetes Überwinterungsgebiet. Dort werden sie ausgewildert. Wenn sie nach drei Jahren geschlechtsreif werden, finden sie allein den Weg zurück in ihr Brutgebiet, um dort Jungvögel aufzuziehen und sie dann ihrerseits und ohne menschliche Hilfe in das Wintergebiet zu leiten. So entsteht eine neue Zugtradition.“

© IMAGO Waldrappe sind sehr soziale Tiere

Zudem erforscht man die ökologischen Bedürfnisse, die Populationsentwicklung, verschiedene Aspekte des Verhaltens und die Todesursachen, um daraus konkrete Schutzmaßnahmen zu entwickeln.

Ein wesentliches Bindeglied ist dabei die menschlichen „Zieheltern“: Seit Anfang April werden die 30 jungen Waldrappe von Eszter Bajka (Bild) und Fabienne Tuilg aufgezogen. Die beiden Zieheltern verbringen einen Großteil ihrer Zeit mit den Vögeln, sieben Tage die Woche. Dabei hat sich eine enge soziale Bindung zwischen ihnen und den Vögeln gebildet: „Wir haben in diesem Jahr zudem ein von Grund auf erneuertes und optimiertes Trainingsprogramm umgesetzt, und die Erfolge zeigen sich jetzt bei den Migrationsflügen. In den vergangenen 25 Jahren haben wir kaum je eine so motivierte und zuverlässige Gruppe junger Waldrappe ins Wintergebiet geführt.“

Gewöhnt an das Motorengeräusch

Stichwort Flug: „Die Vögel werden schrittweise an das Motorengeräusch gewöhnt. Für sie wird das Fluggerät (ein „Paraplane“, zusammengesetzt aus Paraschirm und Fluggerät, Anmerkung) zu einem vertrauten Bestandteil ihrer Umgebung“, erklärt Fritz. Die Vögel flogen nicht immer so eng am Ultraleichtflugzeug, wie auf dem Foto zu sehen ist, betont der Biologe. Zeitweise seien sie abseits in einer Formation unterwegs, um so Energie zu sparen.

Die Zieheltern kommunizieren während des Fluges mit den Vögeln. Die Tiere sind darauf trainiert, sich beim ihnen vertrauten Ruf „Komm, komm Waldi!“ der Ziehmutter zu nähern: „Wenn die Vögel ohnehin nahe am Gerät sind, motiviert die Ziehmutter sie mit Zurufen. Immer wieder kommen Vögel ganz nahe zu ihr und grüßen, indem sie den Schnabel auf und ab bewegen und dabei einen leisen Grußlaut abgeben, den man wegen des Motorlärms nicht hören kann. Das sind sehr berührende Momente“, schildert Fritz.

Welchen Gefahren stehen Waldrappe – laut dem Projektmanager „exotische und charismatische Vögel von herber Schönheit“ – gegenüber? Der Waldrapp ist eine der bedrohtesten und seltensten Vogelarten – auf der Roten Liste bedrohter Arten ist er als vom Aussterben bedroht geführt. 400 Jahre nach seiner Ausrottung in Europa gibt es dank der Wiederansiedlung wieder eine wildlebende Population, sie ist jedoch weiterhin auf Schutzmaßnahmen angewiesen. Die Klimakrise verändert insbesondere das Timing des Zugverhaltens und führt dazu, dass die Vögel ihr Wintergebiet in Italien immer schwerer erreichen: „Deshalb haben wir 2023 damit begonnen, eine zweite Zugtradition nach Spanien zu gründen. Wir fliegen mit den Vögeln den langen Weg nach Andalusien – insbesondere deshalb, um negative Auswirkungen der Klimakrise zu kompensieren. Hitze und Trockenheit beeinträchtigen auch die Bruterfolge, insbesondere in südlicheren Brutgebieten. Geeigneten Lebensraum findet der Waldrapp, zumal er vom Menschen gestaltete Lebensräume für sich nutzen kann – ähnlich wie Störche oder Rotmilane“, so Fritz.

„Sozial, ökologisch flexibel und langlebig“

Waldrappe seien „ausgesprochen sozial, ökologisch flexibel und langlebig“, betont Fritz den besonderen Charakter der Tiere. Besonders faszinierend sei ihre kulturell erlernte Migration: „Junge Vögel lernen die Zugroute von erfahrenen Artgenossen – oder bei unseren Wiederansiedlungen zunächst von menschlichen Zieheltern.“

Die besondere Bindung zu den Zieheltern entsteht bereits während der Aufzucht, erklärt Fritz: „Entscheidend sind intensive Betreuung und enger Kontakt in den ersten Lebenswochen. Die Zieheltern werden für die Jungvögel zu vertrauten Sozialpartnern. Wichtig ist, dass nur die beiden Zieheltern Kontakt zu den Vögeln haben. Die Jungvögel unterscheiden genau und halten Abstand zu allen anderen, ihnen fremden Menschen.“