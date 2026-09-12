Florian Scheuba: „Für skandinavische Winzer bringt der Klimawandel Chancen“

Wer Sie auf der Bühne erlebt, sieht einen Mann, der über die Missstände in Politik und Wirtschaft abtoben kann. Ärgern Sie diese Themen so sehr, dass sie über diese Misstände noch ein Buch geschrieben haben? Ich habe vielfach nach den Vorstellungen das Feedback bekommen, dass die Leute die Geschichten – und es sind ja reale Begebenheiten und keine G‘schichtln – nochmals nachlesen möchten. Damit man das besser verarbeiten kann. Und dann war es noch mein eigener Anspruch, dass ich nicht nur ein paar Episoden und Kolumnen zwischen zwei Buchdeckel packe, sondern ein durchgängiges Werk schaffe.

Wie oft sagte Ihnen Ihre Lektorin: Weniger Schmäh, mehr Sachlichkeit. Manchmal übersieht man vor Lachen die Dimension des beschriebenen Problems. Das ist doch ein gutes Zeichen oder? Die Verpackung soll ja kulinarisch bleiben, auch wenn das Ziel ist, dass die Menschen auch nachdenken sollen. Diese Gratwanderung zieht sich ja durch meine Arbeit, letztlich bleibe ich aber der Meinung: Satire ist Notwehr. Und Wenn wir über Dinge lachen können, können wir Misständen selbstbewusster begegnen. Schließlich sollte man den dunklen Mächten, die unser aller Leben schiach machen, mutig begegnen und nicht unterwürfig.

Bodenfraß, die Bindung der FPÖ an die Putin-Partei, das Tümmeln von Spionen in Österreich: Gibt es ein Best-of-Böse-Ranking der beschriebenen Misstände? Das schwankt. Ich beschäftige mich vor allem mit Sachen, bei denen ich finde, dass sie mehr Öffentlichkeit verdient haben. Selber investigativ werde ich nur selten, zum Beispiel im Fall des in Wien lebenden Putin-nahen Oligarchen Dmytro Firtasch. In den Zeitungen war es nur eine Kurzmeldung, dass er laut Gerichtsurteil als „Unido-Diplomat“ des Staates Belarus nun Immunität genieße, deshalb nicht in die USA ausgeliefert werde und obendrein 125 Millionen Euro Kaution von der Republik Österreich zurück bekommen habe. Und da begann ich zu recherchieren. Es stellte sich heraus, dass die belarussische Botschaft genauso wenig von dem Diplomaten wusste, wie die Unido in Wien, und dass das Außenministerium vor der Anerkennung seiner Immunität ausdrücklich gewarnt hat, weil das künftigem Missbrauch Tür und Tor öffnet. Weiters wurde die ursprüngliche Kaution von einem engen Freund Putins gezahlt, der so wie Firtasch ganz weit oben auf westlichen Sanktionslisten steht. Florian Klenk vom Falter hat geschrieben, dass ich einen österreichischen Justiz-Skandal aufgedeckt habe. Aber eigentlich sehe ich mich nicht als Investigativ-Journalist, ich bleibe lieber der Übersetzer von Skandalen und Ungeheuerlichkeiten.

Der Schritt vom „Empört euch“ zum „Engagiert euch“ ist nur ein kleiner. In ihren Programmen gründeten Sie schon Parteien, ließen sich als „echter Österreicher“ plakatieren. Jemals den Gedanken einer Kandidatur ernsthaft durchgespielt? Mir schreiben immer wieder Leute, dass es sie freuen würde, wenn ich als Bundespräsident kandidieren würde. Ich finde das sehr nett und ehrenvoll. Aber ich schaue und kritisiere ja auch gerne Fußballspiele und käme nicht auf den Gedanken, mich selbst aufzustellen. Und sich in eine Parteidisziplin mit all ihren Begleitgeräuschen einzuordnen, würde mich überfordern.

Beispiele gäbe es aber genug – von Marjan Šarec in Slowenien über Wolodymyr Selenskyj in der Ukraine bis Jón Gnarr in Island. Ja, aber es gibt auch Beispiele die falsch abgebogen sind: Beppe Grillo in Italien etwa. Auch den österreichischen Versuch mit Roland Düringer als Politiker kann man nicht als gelungen bezeichnen.