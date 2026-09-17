Doch kein Ende: Oststeirische Disco „Excalibur“ sperrt wieder auf

So überraschend das Ende im Juli kam, so überraschend geht es nun weiter: Die legendäre Diskothek „Excalibur“ in Greinbach feiert Mitte Oktober Neueröffnung. Rückmeldungen von Gästen haben die Betreiber umgestimmt.

Das tiefblaue „X“ im Hintergrund bleibt, sonst wurde vieles in der Diskothek „Excalibur“ erneuert und modernisiert

Die Sperrstunde ist vorüber: Groß war das Aus der Diskothek Excalibur mit „This is the End“-Plakaten angekündigt worden, groß wurde das Ende von Hunderten Besuchern Mitte Juli gefeiert. Nun steht fest, dass sich die Discokugel im „Exl“ doch weiterdrehen wird. Am 17. Oktober feiert die Großraumdisco im Gewerbegebiet von Greinbach ihr Re-Opening.

So überraschend das Ende war, so überraschend kommt nun für viele die Neueröffnung. Michelle Polzer, Betriebsleiterin im „Excalibur“, kann die Verwunderung nachvollziehen und betont, dass die Entscheidung, zuzusperren, bis zuletzt feststand. „Die letzte Nacht im Juli war deshalb sehr emotional für uns“, erzählt Polzer, die seit sieben Jahren im „Excalibur“ neben ihrem Studium kellnert. Seit Mitte Februar steht sie Geschäftsführer Markus Gruber als Betriebsleiterin zur Seite.

© KLZ / Daniela Buchegger Geschäftsführer Markus Gruber lud Mitte Juli zum vermeintlich letzten Tanz. Der Andrang war damals groß

Wobei ein Funken Hoffnung, dass es doch weitergehe, sei immer da gewesen, so Gruber. Gänzlich umgestimmt hätten sie schließlich die vielen Rückmeldungen der Gäste in der vermeintlich letzten Nacht und in den Tagen danach. „Wir haben hunderte Nachrichten bekommen, dass wir nicht zusperren sollen“, erzählen die beiden, die kurz darauf beschlossen, weiterzumachen.

„Kein Konkurs“

Aber nicht so wie bisher, das sei klar gewesen. Schließlich sei laut Gruber, der das Nachtlokal Anfang 2026 von den langjährigen Besitzern Markus Käfer und Matthias Kopper übernommen hat, ein wirtschaftlicher Betrieb der Disco zuletzt nicht mehr möglich gewesen. Es sei schwierig gewesen, aber „in Konkurs sei man nicht gegangen“, dementieren Gruber und Polzer entsprechende Gerüchte.

In Hinblick auf das durchwachsene erste Halbjahr zeigen sich Gruber und Polzer durchaus selbstkritisch. So haben sie an einigen Schrauben gedreht, um ab Oktober mehr Gäste aus allen Altersschichten anzusprechen: zum einen mit einem neuen Internetauftritt und mehr Fokus auf Web und soziale Medien, zum anderen mit zugeschnittenen Events und mehr Abwechslung bei den Musikrichtungen.

1 / 3 Der Name „Excalibur“ bleibt, sonst hat sich vieles in der Großraumdisco im Gewerbegebiet von Greinbach verändert © KLZ / Daniela Buchegger

Auch optisch wird die Disco seit mehreren Wochen auf den neuesten Stand gebracht: Wände und Säulen wurden gestrichen, Böden erneuert, Tonanlagen modernisiert. „Die Disco soll anders aussehen, der Kern aber gleich bleiben. Auch der Name bleibt“, sagt Gruber, der den Umbau selbst finanziert.

1 / 4 Die „Stimmungsburg“ in der Diskothek bleibt großteils gleich, weil man das rustikale Ambiente erhalten will © KLZ / Daniela Buchegger

Polzer ist zudem wichtig, dass sie den Feiernden und im Besonderen Frauen so viel Sicherheit wie möglich geben: „Jeder soll sich sicher und wohlfühlen bei uns.“ Da Gerüchte um Drogen in der Disco in der Vergangenheit immer wieder die Runde gemacht hätten, betonen die beiden, dass es hier Nulltoleranz gebe. „Wir haben auch unser Personal geschult, dass sie etwaige Beobachtungen sofort melden.“

Neue Öffnungszeiten

Während die Disco selbst in Zukunft nur noch samstags geöffnet sein soll, ist das „King Arthur‘s Pub“ von Donnerstag bis Samstag ab 16 offen. Polzer und Gruber hoffen jedenfalls, dass es nun bergauf geht und vor allem auch jene Gäste kommen, die sich den Fortbestand gewünscht haben. „Wir wollen die Disco erhalten, damit die nächsten Generationen auch noch solche Clubs kennenlernen“, so Gruber.