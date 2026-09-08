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Berge vor Gletscherabbruch in Nepal ungewöhnlich warm

Vor dem Gletscherabbruch in Nepal mit tödlicher Sturzflut war es auf dem betroffenen Himalaya-Gletscher laut Klimaforschern außergewöhnlich warm. Zwischen dem 21. und 26. August lag die Durchschnittstemperatur auf dem Gletscher auf 5.200 Metern Höhe bei etwa fünf Grad Celsius, errechnete US-Forscher Robert Rohde anhand meteorologischer Daten. Seit Beginn der Aufzeichnungen vor mehr als 55 Jahren betrug die Temperatur dort in diesem Zeitraum noch nie über vier Grad Celsius.

Luftaufnahme von Devighat am Tadi-Fluss im Distrikt Nuwakot in Nepal
© APA/AFP
Luftaufnahme von Devighat am Tadi-Fluss im Distrikt Nuwakot in Nepal
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