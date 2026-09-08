Berge vor Gletscherabbruch in Nepal ungewöhnlich warm

Vor dem Gletscherabbruch in Nepal mit tödlicher Sturzflut war es auf dem betroffenen Himalaya-Gletscher laut Klimaforschern außergewöhnlich warm. Zwischen dem 21. und 26. August lag die Durchschnittstemperatur auf dem Gletscher auf 5.200 Metern Höhe bei etwa fünf Grad Celsius, errechnete US-Forscher Robert Rohde anhand meteorologischer Daten. Seit Beginn der Aufzeichnungen vor mehr als 55 Jahren betrug die Temperatur dort in diesem Zeitraum noch nie über vier Grad Celsius.

© APA/AFP Luftaufnahme von Devighat am Tadi-Fluss im Distrikt Nuwakot in Nepal