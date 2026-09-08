Energie Steiermark zieht bei Lade-App „elinx“ den Stecker

Nach Problemen mit der Lade-App „elinx“ für Elektrofahrzeuge stellt die Energie Steiermark das Service ein. Verträge wurden gekündigt.

Die App sollte „das Laden von E-Autos in allen Teilen Europas so einfach und transparent wie möglich machen“, warb die Energie Steiermark zum Start. Nun aber stellte man das Service ein

Knapp ein Jahr nach der Einführung der Lade-App „Elinx“ für E-Autos zieht die Energie Steiermark den Stecker. Der groß angekündigte Zugang zu 600.000 Strom-Tankstellen in ganz Europa hatte mit „qualitätsbezogenen Hürden“ zu kämpfen, informierte der Landesenergieversorger per E-Mail seine Kunden. Deren Verträge wurden gekündigt.

Zum Marktstart kündigten die Vorstände Martin Graf und Werner Ressi an, die App solle „das Laden von E-Autos in allen Teilen Europas so einfach und transparent wie möglich machen“. Zutaten: flexible Bezahlung über Kreditkarte, Apple Pay & Co., eine „intelligente Routenplanung mit Lade-Stopps“ und monatliche wechselbare Tarife, ...

Doch dem Anspruch, „dauerhaft zuverlässige Produkte anzubieten“, hätte man „leider nicht in der erforderlichen Qualität gerecht werden können“, teilte die Energie Steiermark mit.

„Technische Probleme“

Beschwerden gab es zuletzt am Freitag. Eine Kunde berichtet, dass er aufgefordert worden sei, die App upzudaten. Der Update-Link führte allerdings in Leere. Nutzen lasse sich „elinx“ nicht.

Auf Anfrage der Kleinen Zeitung teilte ein Sprecher am Samstag mit, dass es „technische Probleme beim Partner“ geben würde. Kunden würden die App bis Montag nicht nutzen können. Nachsatz: Cyberangriff stecke keiner dahinter.

© screenshot Das tauchte am Screen der elinx-Kunden auf

Doch auch am Montag funktionierte die App nicht. Vielmehr wurde das Aus mitgeteilt. Kunden, die schon den Grundtarif bezahlt haben, erhalten diesen zurück.

Und in Zukunft? Der Energieversorger rät, seine „Mobilitätskarte ab sofort einfach online“ zu bestellen. Kunden merken kritisch an, dass die Tarife aber höher wären als in der Vergangenheit.