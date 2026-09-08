Der Unfall am Bleiburger Wiesenmarkt, bei dem ein 8-jähriges Kind schwer verletzt wurde, wirft viele Fragen auf. Schausteller betonen die strengen Regeln für Fahrgeschäfte.

Am Sonntag um 15:06 Uhr ging der Notruf ein. Zwei Minuten später war das Rote Kreuz vor Ort. Was sich in den Minuten zuvor abgespielt hat, läuft bei Beteiligten und Zeugen noch immer wie ein Film im Kopf ab.

Ein 8-jähriges Kind ist am Bleiburger Wiesenmarkt aus dem Fahrgeschäft „Magic“ gefallen. „Wir haben vom Weg zwischen den Fahrgeschäften aus gesehen, dass ein Fuß aus einer der Gondeln ragt und haben gewunken und gerufen, damit der Mann in der Steuerungskabine aufmerksam wird“, erzählt eine Augenzeugin. Jürgen Burkhart, Sohn der Betreiberin der Fahrgeschäfte, saß zu jener Zeit in der Steuerungskabine und ist auch am Tag danach geschockt. „Erst dachte ich auch, da erlaubt sich jemand einen Spaß und lässt die Füße baumeln. Dann sah ich aber, dass da ein Vater versucht, sein Kind zu halten und habe sofort den Not-Stopp gedrückt.“ Das mehrere Tonnen schwere Fahrgeschäft bremste binnen zehn Sekunden ab. Zu lange für den Vater, der laut Augenzeugen das Kind nicht mehr halten konnte. Es schlitterte über die Plattform und kam auf dem geschotterten Weg zum Liegen. Darüber, aus welcher Höhe das Kind fiel, gibt es unterschiedliche Angaben.

Seit Sonntag wird das Kind im Klinikum Klagenfurt intensivmedizinisch betreut, sagt eine Kabeg-Sprecherin. Näheres zum Gesundheitszustand des Kindes wird nicht veröffentlicht.

Das Fahrgeschäft „Magic“

Die Ursachensuche begann unmittelbar nach dem Vorfall – wie auch die Legendenbildung. „Wir haben im ersten Moment so gut wie möglich reagiert, das Gerät gestoppt und die Leute erst nach und nach aus dem Gerät aussteigen lassen“, sagt Burkhart. Im zweiten Schritt habe man aber einen Fehler gemacht. „Wir haben das Gerät nicht gleich gesperrt, sondern ließen wieder Leute einsteigen, das war ein Fehler, für den ich auch um Entschuldigung bitte“, sagt der Fahrgeschäftbetreiber. In Betrieb habe man das Gerät jedoch nicht genommen, den Fahrgästen ihr Geld auch zurückgegeben. „Erst als die Polizei und ein Ziviltechniker festgestellt haben, dass es keine Mängel am Gerät gibt, haben wir nach zwei Stunden den Betrieb wieder aufgenommen.“ Wobei man seither mit verringerter Geschwindigkeit fährt. „Wenn tagsüber Kinder dabei sind, fahren wir ohnehin langsamer. Aber auch am Abend, wenn Teenager und Erwachsene fahren, blieben wir weit unter der Maximalleistung.“

Schausteller auf Ursachensuche

© Simone Dragy Monika Pötscher, Sprecherin der Schausteller in der Wirtschaftskammer

Doch wie kam es tatsächlich zu diesem Zwischenfall? Am Tag danach herrscht unter Schaustellern Betroffenheit und Unsicherheit. „Viele von uns telefonierten heute quer durch Österreich und Europa um zu erfragen, ob es bei ihrer Art von Fahrgeschäften schon Zwischenfälle gab“, erzählt Monika Pötscher, selbst seit über 30 Jahren Schaustellerin und Sprecherin der Fachgruppe in der Wirtschaftskammer. Von ähnlichen Fällen weiß jedoch niemand zu berichten. „Mehr als ein paar Kratzer oder blaue Flecken gab es in all den Jahren bei uns nie“, betont Pötscher.

Denn tatsächlich sind die Auflagen für Fahrgeschäfte in den letzten Jahren immer strenger und die Geräte damit sicherer geworden. „Es gibt regelmäßige Überprüfungen, bei denen die Geräte mit Laser vermessen werden. Fahrgeschäfte, bei denen stärkere Fliehkräfte auf den Körper wirken, haben mehrere Bügel und Sicherheitssysteme. Bei offenen Bügeln können die Geräte gar nicht starten“, erklärt sie die Sicherheitsschranken. Auch „Magic“-Betreiber Burkhart betont, dass er eines der modernsten Fahrgeräte Europas habe. „Wir haben aber schon heute mit einem Unternehmen gesprochen, wie wir das Gerät mit Sitzaufbauten noch sicherer machen werden.“

Wurden die Plätze getauscht?

© KLZ / Fugger Bleiburger Wiesenmarkt, Fahrgeschäft Magic

Eine mögliche Erklärung, wie es zu dem Zwischenfall kommen konnte: Normalerweise müssen Kinder am inneren der beiden Plätze sitzen. Laut Augenzeugen hätten der Vater und sein Kind nach einem ersten Niedersetzen aber die Plätze getauscht. „Hätten wir das bemerkt, wären wir nicht losgefahren, das ist eine unserer Regeln, auf die wir genau achten“, sagt Schausteller Burkhart. Durch die Fliehkraft könnte der Vater das Kind an den Rand und dann aus der Gondel des Fahrgeschäfts gedrückt haben. „Das ist eine Spekulation, unsere größte Sorge gilt jetzt dem Kind. Hoffentlich wird es ohne bleibende Schäden gesund“, sagt Burkhart. Die Staatsanwaltschaft hat angekündigt, den Vorfall zu untersuchen.