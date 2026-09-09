Hitzesommer brachte zahlreiche Gäste in weststeirische Freibäder

Ein Minusgeschäft bleibt der Badespaß dennoch. Trotz Rekordeinnahmen bleibt den Gemeinden im Bezirk Voitsberg als Betreiber meist kein Gewinn übrig.

Das Schlossbad in Bärnbach erlebte einen „Jahrhundertsommer“, nie kamen mehr Menschen in das Bad als heuer

Temperaturen, die an der 40-Grad-Marke kratzen, dazu wenig Niederschlag – es war zeitweise ein fast unerträglich heißer Sommer, der aber viele Besucher in die Freibäder der Region lockte.

Rekord in Bärnbach

Das Bärnbacher Schlossbad konnte einen „Jahrhundertsommer“ verzeichnen, berichtet Bürgermeister Jochen Bocksruker. Sowohl bei Gästezahlen als auch bei den Einnahmen gab es einen Rekord. Dass die Gemeinde das automatisch als Plus verbuchen kann, bedeute das aber noch nicht, betont der Ortschef: „Die Ausgaben, vor allem beim Personal, steigen natürlich auch, wenn man öfter und länger offen hat.“

1 / 4 Die SPÖ Bärnbach und der Verein „Bärnbach in Bewegung” haben diesen Sommer die Kosten für einen Schwimmkurs für Kinder übernommen © Stadtgemeinde Bärnbach

Das Freibad zuzusperren kommt für Bocksruker aber nicht in Frage, auch wenn es die Gemeindefinanzen belaste. „Wir haben eine Gesamtverantwortung gegenüber der Bevölkerung, die das Schlossbad braucht. Kinder lernen hier schwimmen, das Miteinander wird gefördert – und wo sollen Menschen, die keinen Pool zuhause haben, bei dieser Hitze sonst hin?“, sagt er. Nach dem Abschluss der erfolgreichen Saison am Mittwoch, 9. September, stehen schon die ersten Instandhaltungsarbeiten an. Im Herbst müssen Teile der Folie erneuert werden.

© Die Abbilderei Bürgermeister Jochen Bocksruker mit Gemeinderätin Gudrun Windisch im Schlossbad Bärnbach

Viele Badetage in Voitsberg

Um rund drei Prozent mehr Gäste kamen heuer ins Erlebnisschwimmbad in Voitsberg. „Grundsätzlich ist es super gelaufen, wir hatten extrem viele Badetage“, freut sich Stadtamtsdirektor Gernot Thürschweller. Froh ist man auch, dass die heurige Sommersaison im Freibad ohne nennenswerte Zwischenfälle verlaufen ist. Trotz des hervorragenden Sommers kann sich auch das Voitsberger Bad nicht selbst erhalten, rund 150.000 Euro muss die Stadt pro Jahr zuschießen.

1 / 2 Bürgermeister Bernd Osprian mit Natalija Titikalova, die seit diesem Sommer das Badbuffet betreibt © H. Rueß | Stadtgemeinde Voitsberg

Zu den laufenden Betriebskosten kam heuer die Instandhaltung der Pumpen dazu. Nächstes Jahr muss der Filtersand im Technikraum getauscht werden. An der Praxis, dass Schüler und Lehrkräfte während der Schulzeit kostenlos ins Freibad dürfen, will man weiter festhalten. „Die Lage ist neben dem Schulzentrum perfekt und das Angebot wird von den Schulen sehr gut genutzt“, betont Thürschweller.

Tausende Badegäste in Köflach

Positiv zieht man auch in Köflach Bilanz. „Weil wir keinen Eintritt verlangen, können wir die Besucherzahl nur aufgrund der Fahrzeuge am Parkplatz plus Fußgänger schätzen. Heuer waren es rund 60.000 bis 65.000 Badegäste, im letzten Jahr waren es 50.000“, berichtet Bürgermeister Helmut Linhart. Pläne für zusätzliche Angebote auf der Freizeitinsel Piberstein gibt es, Details nennt der Stadtchef aber noch nicht.

© KLZ / Rainer Brinskelle Köflachs Bürgermeister Helmut Linhart vor dem Pibersteiner See

„Wir haben sowieso immer viel zu tun, neben Instandhaltung und Arbeiten wie Rasenmähen und Gebäudepflege mussten die Fäkalpumpe sowie Elektroleitungen erneuert werden.“ Einen ähnlichen Sommer wie heuer wünscht man sich in Köflach auch für 2027, „es darf aber in der Nacht ruhig ein bisschen mehr regnen“, so Linhart.

Neue Pächterin bleibt in Södingberg

In Södingberg kann Natalie Luttenberger auf ihre erste Saison als Pächterin des örtlichen Freibads zurückblicken. „Sie hat sich gut eingelebt. Besonders Familien mit Kindern, aber auch zahlreiche Pensionisten haben das kleine, aber feine Angebot genutzt und für eine gute Auslastung gesorgt“, freut sich Bürgermeisterin Klaudia Stroißnig. Deshalb steht bereits fest: Luttenberger wird das Freibad auch im kommenden Jahr pachten.

Für die Gemeinde, die die Mäharbeiten und die Wasseraufbereitung übernimmt, ist der Betrieb des Freibads zwar mit laufenden Kosten verbunden. Aufgrund der überschaubaren Größe des Bads bleibt der finanzielle Aufwand jedoch im Rahmen.

1 / 3 Das Freibad Södingberg hat seit dieser Saison eine neue Pächterin © Gemeinde Geistthal-Södingberg

Minusgeschäft trotz guter Zahlen in Ligist

Auch das Freibad Ligist konnte sich über regen Zulauf freuen. An den stärksten Tagen gab es heuer mehr als 900 Besucher im Bad, an normalen Tagen seien es zwischen 200 und 700 Gäste, berichtet Bürgermeister Roman Neumann. Neben zahlreichen Ligistern kamen auch viele aus dem Grazer Umland in das Freibad.

Ein Minusgeschäft bleibe das Bad trotz guter Zahlen für die Gemeinde, so Neumann. Es sei aber in gutem Zustand, größere Investitionen oder Reparaturkosten fallen aktuell also nicht an. Und, für Neumann am wichtigsten: „Die Saison ist unfallfrei verlaufen. Das ist auch der ausgezeichneten Arbeit unseres Badpersonals zu verdanken.“