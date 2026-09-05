24-jährige Grazerin starb durch „massive Gewalt gegen den Kopf“

Zwei Tage nachdem in der Innenstadt von Graz eine junge Frau vom Bruder ihres Lebensgefährten getötet worden war, liegt das Obduktionsergebnis vor.

Nur 24 Jahre alt durfte die junge Frau, die am Donnerstag in einer Grazer Innenstadtwohnung gewaltsam getötet wurde, werden. Seitdem wurde über den Hergang der Tat spekuliert, am Freitag wurde bekannt, dass der Bruder des Lebensgefährten gewaltsam in die Wohnung eingedrungen und die junge Frau getötet hatte. Er wurde noch im Stiegenhaus festgenommen.

Nun liegt das Obduktionsergebnis vor. Die Staatsanwaltschaft teilte mit, dass die 24-Jährige durch „massive Gewalt gegen den Kopf“ ums Leben kam, wie die APA berichtet. Zur genauen Tatwaffe wollte die Staatsanwaltschaft aber keine Auskunft geben, die Kronen Zeitung hatte am Samstag berichtet, dass der Verdächtige einen Hammer benutzt habe, um das Opfer zu erschlagen.

Pflichtverhör des 23-jährigen Tatverdächtigen

Der Sprecher der Grazer Staatsanwaltschaft, Christian Kroschl, wollte sich zu dem Medienbericht nicht äußern. Samstagmittag fand das Pflichtverhör des 23-jährigen Verdächtigen statt, auch über die Verhängung der Untersuchungshaft soll in dem Zusammenhang entschieden werden. In den Einvernahmen davor hatte der beschuldigte Mann eisern geschwiegen.

Polizei und Staatsanwaltschaft wollen sich mit Detailinformationen nicht nur zurückhalten, um Befragungen der Tatverdächtigen nicht zu gefährden, sondern auch um die betroffenen Familien der Opfer zu schützen, wie Ministeriums-Sprecher Patrick Maierhofer vor Kurzem der Kleinen Zeitung erklärte. „Eine transparente, aktive Information erfolgt immer dann, wenn Ermittlungen dadurch nicht beeinträchtigt werden“, sagte er damals. Aus diesem Grund gab die Polizei in den vergangenen Tagen nur wenige Informationen über den Tathergang heraus. Donnerstagmittag war der Notruf gegen 12.40 Uhr bei der Polizei eingegangen, die 24-Jährige verstarb allerdings noch am Ort des Geschehens.

Betroffenheit bei den Nachbarn

Die Tat löste weitreichende Betroffenheit aus, beim Lokalaugenschein am Tag nach dem Vorfall fehlten einigen Nachbarn des Opfers, das mit ihrem Partner in einer Dachgeschosswohnung lebte, die Worte: „Es ist furchtbar“, so eine Nachbarin gegenüber der Kleinen Zeitung. „Das so etwas direkt hier passiert, hätte ich mir niemals vorstellen können“, ergänzte ein weiterer Hausbewohner, der nur durch die Rettungssirene auf die Tat aufmerksam geworden war. Ermittelt wird wegen Verdachts des Mordes, der beschuldigte 23-Jährige befindet sich seit Freitag in der Justizanstalt Graz-Jakomini.