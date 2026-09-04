Auch am Freitag sind viele Details der Gewalttat in der Grazer Innenstadt unklar. Was feststeht, ist: Eine Frau wurde getötet, durch einen Mann. Kein Einzelfall.

Es ist grausame Gewissheit, die seit Donnerstagnachmittag herrscht. Eine 24-jährige Frau wurde in Graz getötet – von einem Mann. Ein 23-Jähriger, der in einem familiären Naheverhältnis zu der Frau stand, wurde festgenommen. Laut Augenzeugen soll er blutüberströmt gewesen sein. Er soll im Laufe des Freitags vernommen werden. Obwohl die Wohnung mitten im Grazer Zentrum liegt, hat niemand etwas mitbekommen, niemand Schreie gehört.

Details zu der Tat sind auch am Freitag noch keine bekannt. Was ist das Motiv? Was der Tathergang? Der soziale Background? All das bleibt vorerst unklar. Spekulationen gibt es viele. Die Polizei hält sich bewusst bedeckt. Geht einen Schritt zurück in einer Welt, die oft fünf Schritte voraus ist und in der sich Spekulationen wie ein Lauffeuer verbreiten.

Warum die steirische Polizei zu den Ermittlungen schweigt

Das ist Strategie, wie es aus dem Innenministerium schon bei den vergangenen Kriminalfällen in der Steiermark hieß – etwa nach dem tragischen Tod einer Grazer Influencerin Ende 2025. Damals sagte Ministeriums-Sprecher Patrick Maierhofer gegenüber der Kleinen Zeitung: „Wir kommunizieren bewusst ausschließlich gesicherte Informationen. Auf jedes einzelne Gerücht und jede einzelne Spekulation einzugehen, ist nicht möglich.“

Schließlich würde das bedeuten, dass man Ermittler mit jeder einzelnen Anfrage aus ihrer wichtigen Arbeit herausreißen würde. Nicht zuletzt halte man Informationen deshalb zurück, um die Befragungen der Tatverdächtigen nicht zu gefährden, denn auch Täter würden Berichterstattung konsumieren, hieß es aus dem Innenministerium: „Eine transparente, aktive Information erfolgt immer dann, wenn Ermittlungen dadurch nicht beeinträchtigt werden – oder wenn es die Lage zwingend erforderlich macht“, so die Erklärung von Maierhofer.

Vierter Femizid in diesem Jahr in der Steiermark

Die Folge dieser Strategie sind allerdings oft Spekulationen – nicht zuletzt in sozialen Medien. Im aktuellen Grazer Fall kursieren dort auch wilde Gerüchte zum tatsächlichen familiären Naheverhältnis zwischen dem mutmaßlichen Täter und dem Opfer. Aber auch zur Tatwaffe wird online und auf Stammtischen thematisiert.

Dabei bleiben offiziell viele Fragen offen. Was feststeht: Zum vierten Mal ist heuer in der Steiermark eine Frau durch die Hände eines Mannes getötet worden. Der mutmaßliche Täter: Ein Mann aus dem direkten Umfeld. Der Tatort: Die eigenen vier Wände. Die Tat ist kein trauriger Einzelfall. Das zeigen die Muster und die Todesursachenstudie der FH Joanneum, die von den Gewaltschutzzentren in Auftrag gegeben wurde. Die Studie überblickt alle Morde zwischen 1970 und 2025, hat jede Gewalttat in Österreich analysiert. Das Ergebnis: Frauen werden im Gegensatz zu Männern nicht auf der Straße getötet, werden meist nicht von Fremden getötet, sondern dort, wo sie sich eigentlich am sichersten fühlen sollten. Sie werden von Männern getötet, die ihnen nahestehen: Von ihren Partnern, ihren Brüdern, ihren Vätern.

Männerbild als gesellschaftliches Problem

Dafür, dass es sich bei den Tätern fast immer um Männer handelt, hat Christian Scambor, stellvertretender Obmann des Dachverbands für opferschutzorientierte Täterarbeit, eine klare Erklärung: Das Männerbild in der Gesellschaft. „Männer und Burschen müssen laut klassischen Mustern stark sein, dürfen keinen Schmerz zulassen, sollen nicht über Emotionen sprechen. Zudem ist auch Gewalt männlich“, sagt er in einem früheren Interview der Kleinen Zeitung.

Männer und Burschen müssen laut klassischen Mustern stark sein, dürfen keinen Schmerz zulassen, sollen nicht über Emotionen sprechen. — Christian Scambor , Dachverband für opferschutzorientierte Täterarbeit

Eine Frage, die sich am Tag nach der Tat unweigerlich stellt, ist jene nach dem „Warum?“. Auch diese Frage lässt sich am Freitag noch nicht beantworten, wird vielleicht sogar für immer im Dunkeln bleiben. Allerdings: „Psychisch stabile Menschen werden nicht plötzlich zu Mördern", sagte Marina Sorgo, Leiterin der Gewaltschutzzentren Steiermark, im Februar zur Kleinen Zeitung. Auch eigene Gewalterfahrungen spielen dabei oft eine Rolle, auch wenn das niemals eine Rechtfertigung sein kann.

Trotz engem Gewaltschutznetz nicht jeder Mord verhinderbar

Was die Tat abermals vor Augen führt: Obwohl das Gewaltschutznetzwerk in der Steiermark so eng gestrickt ist, kann es nicht jede Frau auffangen, nicht jede erreichen, bevor es zu spät ist. Das ist laut Sorgo auch gar nicht möglich: „Gewisse Morde werden wir nie verhindern können“, sagt sie.

Was man tun kann und was in der Steiermark auch passiert, ist, präventiv zu arbeiten, vor allem mit Männern. Und Frauen möglichst viele Anlaufstellen zu bieten, über die sie sich niederschwellig Hilfe suchen können. Aber auch die Gesellschaft trägt Verantwortung. „Wichtig ist, dass man den Mund aufmacht. Wenn man beobachtet, dass im eigenen Umfeld viel geschrien wird oder es viel Streit gibt, sollte man einfach zwanglos auf die Beratungsangebote hinweisen – das schadet niemandem“, sagt Scambor.