"Mladić-Verherrlichung": EU-Kommissarin nicht nach Serbien

Die Ehrung des vor wenigen Tagen gestorbenen bosnisch-serbischen Kriegsverbrechers Ratko Mladić in Serbien hat zu Spannungen zwischen dem Westbalkanstaats und der EU geführt. Wegen der "Verherrlichung" von Mladić in Serbien sagte EU-Erweiterungskommissarin Marta Kos am Freitag einen für die kommende Woche geplanten Besuch in Belgrad ab. Der Präsident des EU-Beitrittskandidaten, Aleksandar Vučić, wies die Kritik zurück. Die Vorwürfe von Kos seien "dumm", sagte er.

© APA/AFP (Archiv-/Themenbild) Serbiens Präsident Vučić nennt EU-Kritik "dumm"