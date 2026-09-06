FPÖ-Kunasek: „Unser Programm wird nicht aufgeschnürt“
FPÖ-Landeshauptmann Mario Kunasek über Rochaden beim Koalitionspartner, Kürzungen in politischen Büros, Reformen beim Baugesetz und die Wahl in Sachsen-Anhalt.
Sie haben auch im FPÖ-internen Vergleich die besten Umfragewerte: Was raten Sie den Parteifreunden vor den Landtagswahlen in Ober- und Niederösterreich?
MARIO KUNASEK: Manfred Haimbuchner und Udo Landbauer liegen selbst sehr gut und brauchen keine Tipps. Spannend wird auch Salzburg, wo zwei Frauen Chancen auf Platz 1 haben. Schön ist: Wir liegen überall gut. Dort, wo wir Junior-Partner sind, wo wir kantige Oppositionspolitik betreiben und wo wir regieren.
Wie lässt sich Ihre Erfolgsstrategie zusammenfassen?
Wahlversprechen einhalten, Regierungsprogramm abarbeiten und nicht streiten. Das Vertrauen ist recht hoch, auch in diese Landesregierung.
Die ÖVP ist im Umfragetief. Befürchten Sie, dass Ihnen die Vize-LH Manuela Khom abhanden kommt?
Man muss solche Umfragen richtig bewerten. Die Landesregierung ist insgesamt auf einem guten Weg, hat gemeinsam gute Werte. Natürlich hat man es als Junior-Partner nicht immer leicht, auch weil das Regierungsprogramm eine stark freiheitliche Handschrift trägt. Ich habe Manuela Khom nach der Umfrage gefragt, ob die ÖVP ein stabiler Partner ist. Sie sagt, es ist alles in Ordnung. Wir wissen, miteinander umzugehen und haben uns nach den eineinhalb Jahren gut gefunden.
Gefährdet ein erneuter Wechsel an der ÖVP-Spitze die Koalition? Sie waren schon wenig „amused“, als Ihnen Christopher Drexler abhanden gekommen ist.
Die Volkspartei entscheidet über ihr Personal. Meine Verantwortung ist es, dass wir eine stabile Landesregierung haben, die arbeitet. Klar ist: Das Regierungsprogramm, unser Pakt, wird bei einem Wechsel nicht aufgeschnürt. Wir werden es zur Halbzeit freilich evaluieren und eventuell nachschärfen, wenn das aktuelle Entwicklungen notwendig machen.
Die Steiermark weist die höchste Schuldenlast pro Einwohner auf. Wie kommt die Steiermark da wieder hinaus?
Ich will das Problem nicht kleinreden und auch nicht nur den Vorgängern die Schuld geben. Aber es soll mir einmal jemand erzählen, wie man mehrere 100 Millionen Euro in wenigen Jahren strukturell einspart. Das wäre sehr schmerzvoll in sehr vielen Bereichen. Wir wollen das Budget mittelfristig konsolidieren.
Und die Stadt Graz?
Dass die Haushaltssperre eine Woche nach der Konstituierung des Gemeinderates verhängt wird, ist ein spannender Zeitpunkt ... Graz hat in etwa so viele Schulden wie die alle anderen steirischen Gemeinden zusammen. Wir haben die Gemeindeaufsicht ersucht, uns einen Überblick über die Stadtfinanzen bis zum 11. September zu erstellen.
Das Land müsste rund 320 Millionen Euro einsparen, um den Stabilitätspakt einzuhalten. Sie wollten Förderungen auf den Prüfstand zu stellen. Was ist dort zu holen?
Da sind wir noch dabei. Von den 1,3 Milliarden Euro im Förderbericht ist der Anteil der Ermessensausgaben, also der klassischen Förderungen, gering. Der größte Teil betrifft Ausgaben auf Basis gesetzlicher oder vertraglicher Verpflichtungen. Mit Förderkürzungen alleine saniert man kein Budget.
Wie steht es um Einsparungen beim Landespersonal, in „Ihrem“ größten Kostenblock?
Ja, der macht 845 Millionen Euro aus. Wir sparen heuer mehr als 100 Stellen durch Nicht-Nachbesetzungen ein und müssen den Weg der Stellenkonsolidierung auch fortsetzen. Es braucht aber noch Reformen der Struktur, wir müssen die Digitalisierung vorantreiben.
Im Vorjahr haben Sie gepostet, dass die ORF-Landesabgabe 2027 fällt. Wann wird es so weit sein?
Das war ein Lernprozess, nicht vorschnell Termine zu nennen. Aktuell werden wir kein Loch von 30 Millionen Euro aufreißen, ohne es bedecken zu können. Das ist ja Geld für Kultur, Volkskultur und Sport. Bis zum Ende der Periode 2029 werden wir die Abgabe abschaffen.
Werden Sie Politikerbezüge erhöhen, der Bund ermöglicht einen Spielraum von einem Prozent?
Wenn sie mich das als FPÖ-Politiker fragen, dann nicht. Wenn wir in der Landesverwaltung sparen, darf sich die Politik nicht ausnehmen. Auch nicht die politischen Büros, die wir uns ansehen.
Was wurde aus dem großen Deregulierungspaket?
Wir holen im Oktober alle an einen Tisch und informieren. Dann geht alles in die Begutachtung. Im März 2027 wollen wir das Sammelgesetz in den Landtag einbringen. Auch das Bau- und Raumordnungsgesetz und die Wohnbauförderung werden erneuert. Da geht es um Standortpolitik, für mich eines der Leuchtturmprojekte.
Zum Tourismus: Die starken Regionen wollen mehr Eigenständigkeit und Budgethoheit, wird das Gesetz geändert?
Es gibt unterschiedliche Wünsche, wir haben sie strukturieren lassen und schauen uns das an. Bestandteil des Regierungsprogramms ist das aber nicht. Die Steiermark erzielt sehr gute Zahlen, wir wollen den Tourismus modern aufstellen.
Was Eishallen, Hallenbäder oder Stadien angeht, bekommt die Steiermark ein Problem. Was ist Ihre Lösung als Sportreferent?
Wir haben nun ein Lagebild, es gibt viel Infrastruktur mit guter Erreichbarkeit. Viele Anlagen sind aber in die Jahre gekommen und man müsste investieren. Das müssen wir jetzt priorisieren und abarbeiten. Das wird nur gehen, wenn Gemeinden und Land zusammenarbeiten und die Anlagen besser genutzt werden.
Gibt es die 30 Millionen Euro des Landes fürs Stadion für Sturm und GAK, wenn das Konzept vorliegt?
Angesichts der Grazer Budgetlage wird man die Stadt fragen müssen, wie realistisch der Ausbau noch ist. Von uns gibt es keinen Blankoscheck, das ist keine Infrastruktur des Landes. Und man wird im Rathaus wohl nachdenken müssen, ob man das Stadion nicht doch an Investoren übergibt.
Stichwort Grazer Rathaus: Das Wahlergebnis der FPÖ blieb unter den Erwartungen, warum war nicht mehr drinnen?
Die Menschen unterscheiden bei Wahlen in Bund, Land und Stadt. Die Jahre 2021 bis 2026 waren schwierig, standen im Zeichen der Rettung und des Wiederaufbaus der Grazer FPÖ. Jetzt kommt mit dem Stadtrat und dem Klub die nächste Phase.
Kurz vor der Wahl gab es Unruhe und Ausschlüsse ...
Einzelne haben bei der Erneuerung nicht mitgezogen und den Zusammenhalt gefährdet. Das Schiedsgericht in der Partei wird über diese Ausschlüsse im Herbst entscheiden.
Nach der Wahl setzte es harte Kritik am Grazer Parteichef Axel Kassegger, zuletzt auch den Auslieferungsantrag wegen der Wohnsitzfrage. Hat er deshalb alle Funktionen zurückgelegt?
Nein, es sind ausschließlich gesundheitliche Gründe dafür ausschlaggebend.
Hätte es in Graz einen stärkeren Spitzenkandidaten gebraucht?
René Apfelknab war der Richtige zur richtigen Zeit. Es hat ihm ein bisschen an Bekanntheit gefehlt. Er hat meine volle Unterstützung, dass er am Stadtparteitag zum Grazer Parteichef gewählt wird.
Wie soll Apfelknab das Wirtschaftsressort im Unterschied zu seinen ÖVP-Vorgängern anlegen?
Mein Rat war, er soll rasch die Industriebetriebe, die Weltmarktführer in Graz besuchen. Seine Vorgänger haben sich sehr auf die Innenstadt konzentriert. Die ist wichtig, aber es gibt eben mehr.
AVL bereitet die nächsten Kündigungen vor, die Autoindustrie von VW abwärts wankt. Was kann das Land, was die Stadt da tun?
Die Standortpartnerschaft von Wirtschaftslandesrat Willibald Ehrenhöfer ist ein guter Ansatz, aber die muss man mit Leben erfüllen; die Transformation des Mobilitätsclusters vorantreiben, resilienter werden. Die Industrie weiß, dass wir im Land nicht alles lösen können. Sie wünschen sich rasche Verfahren, wenn sie investieren. Das forcieren wir. Es passiert viel Positives, siehe Siemens Energy in Weiz, wo 95 Millionen Euro investiert werden.
Zum Flughafen: Sind die Anteile trotz der AUA-Entscheidung, die Linie Graz – Wien einzustellen, noch fürs Land interessant?
Die Entscheidung der AUA schmerzt mich, weil das Signal ist, dass wir am Abstellgleis landen. Der Flughafen ist für den Standort immens wichtig. Also sind wir noch an Anteilen interessiert, bloß liegt von der Stadt kein konkretes Angebot vor.
In Ihrem Wahlprogramm 2024 sind Sie gegen Klimahysterie angetreten und wollten an Schulen über den Klimafanatismus aufklären lassen. Wird man das im nächsten Programm wieder so stehen?
Nein, darin würde stehen: Wir müssen alles daran setzen, dass wir die Schwächsten, die Kinder, die Kranken und Senioren vor der Hitze schützen.
Wie hält es die steirische FPÖ mit den Identitären?
Da gibt es keine Verbindung. So jemand kann nicht Parteimitglied der steirischen FPÖ sein.
Wie geht es Ihnen mit der Bundespartei? Herbert Kickl distanziert sich nicht ausdrücklich und im Parlament arbeiteten Identitäre für Abgeordnete …
Ich würde es anders machen und appellieren, das nicht so zu tun – auch jene Landesgruppe, die diese Nähe pflegt. Bei den Identitären, die für FPÖ-Abgeordnete arbeiten, ist es Sache der jeweiligen Mandatare.
In Sachsen-Anhalt greift die AfD bei der Landtagswahl womöglich nach der „Absoluten“. Irritiert Sie das, dass in einem deutschen Bundesland eine „gesichert rechtsextreme Partei“ regieren könnte?
Ich bin steirischer Landeshauptmann und kommentiere nicht die deutsche Politik. Nur so viel: Das wird der Wähler entscheiden. Die AfD kann und darf antreten. In einer Demokratie ist das zur Kenntnis zu nehmen.
Ein Satz über ...
ÖVP-LH-Stellvertreterin Manuela Khom: „Eine verlässliche Partnerin“.
SPÖ-Landesparteichef Max Lercher: „Jemand, mit dem man gepflegt diskutieren kann, der manchmal andere Ansichten hat und manchmal durchaus welche, die sich mit unseren decken“.
Grünen-Klubobfrau Sandra Krautwaschl: „Wir haben sehr wenige politische Gemeinsamkeiten“.