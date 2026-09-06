FPÖ-Kunasek: „Unser Programm wird nicht aufgeschnürt“

Sie haben auch im FPÖ-internen Vergleich die besten Umfragewerte: Was raten Sie den Parteifreunden vor den Landtagswahlen in Ober- und Niederösterreich? MARIO KUNASEK: Manfred Haimbuchner und Udo Landbauer liegen selbst sehr gut und brauchen keine Tipps. Spannend wird auch Salzburg, wo zwei Frauen Chancen auf Platz 1 haben. Schön ist: Wir liegen überall gut. Dort, wo wir Junior-Partner sind, wo wir kantige Oppositionspolitik betreiben und wo wir regieren.

Wie lässt sich Ihre Erfolgsstrategie zusammenfassen? Wahlversprechen einhalten, Regierungsprogramm abarbeiten und nicht streiten. Das Vertrauen ist recht hoch, auch in diese Landesregierung.

Die ÖVP ist im Umfragetief. Befürchten Sie, dass Ihnen die Vize-LH Manuela Khom abhanden kommt? Man muss solche Umfragen richtig bewerten. Die Landesregierung ist insgesamt auf einem guten Weg, hat gemeinsam gute Werte. Natürlich hat man es als Junior-Partner nicht immer leicht, auch weil das Regierungsprogramm eine stark freiheitliche Handschrift trägt. Ich habe Manuela Khom nach der Umfrage gefragt, ob die ÖVP ein stabiler Partner ist. Sie sagt, es ist alles in Ordnung. Wir wissen, miteinander umzugehen und haben uns nach den eineinhalb Jahren gut gefunden.